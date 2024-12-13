Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα συναντήθηκε σήμερα στη Ρώμη με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς (Αμπού Μάζεν).
«Ευχόμαστε η λύση δυο κράτη δυο λαοί να είναι άμεση (καθώς) χωρίς αυτή την προοπτική θα ξεσπά συνεχώς βία», τόνισε ο Ματαρέλα.
Παράλληλα εξέφρασε ανησυχία για τα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με τον εβραϊκό εποικισμό ο οποίος αντιβαίνει στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις βιαιότητες σε βάρος των Παλαιστινίων.
«Μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο», τόνισε ο Ιταλός πρόεδρος.
Ο Μαχμούντ Αμπάς, από την πλευρά του, ζήτησε από την Ιταλία να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό Κράτος και πρόσθεσε: "όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου (του 2023) είναι απάνθρωπα και απαράδεκτα. Δεν τασσόμαστε υπέρ της βίας, ζητήσαμε από τη Χαμάς την απελευθέρωση των ομήρων".
