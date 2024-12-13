ΟΗΕ: Μόνο λίγες χιλιάδες πρόσφυγες έχουν επιστρέψει στη Συρία

Σύροι πρόσφυγες δεν επιστρέφουν ακόμη στη χώρα τους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), επισημαίνοντας πως η αβεβαιότητα για το μέλλον της Συρίας, καθώς και η οικονομική περιδίνηση στην οποία βρίσκεται η χώρα έπειτα από χρόνια πολέμου, περιπλέκουν την απόφασή τους αν θα επαναπατριστούν.

Περίπου 3.000 παλιννοστούντες έχουν περάσει τα τουρκικά σύνορα από το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν έπεσε το καθεστώς Άσαντ, τόνισε ο Γκονζάλο Βάργκας Λιόσα, αντιπρόσωπος της UNHCR στη Συρία μιλώντας από τη Δαμασκό.

Χθες, 2.000 παλιννοστούντες διέσχισαν τα σύνορα από τον Λίβανο, τόνισε.

Πολλοί Σύροι εξόριστοι καθυστερούν την επιστροφή τους, τόνισε ο Βάργκας, επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο νόμος και η τάξη δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί στη χώρα.

Πρόσθεσε ότι πολλοί από τους παλιννοστούντες επιθυμούν όχι μόνο μια ειρηνική πολιτική μετάβαση και συμφιλίωση έπειτα από χρόνια εμφυλίου πολέμου, αλλά και διεθνή βοήθεια για να ξανασταθεί η χώρα τους στα πόδια της.

Σύμφωνα με την UNHCR, περίπου 4,8 εκατομμύρια Σύροι ζουν σε γειτονικές χώρες και σε χώρες της Βόρειας Αφρικής.

«Θα πρέπει να τους επιτραπεί να αποφασίσουν πότε θέλουν να επιστρέψουν στον χρόνο τους χωρίς καμία πίεση», δήλωσε στη Γενεύη ο εκπρόσωπος της UNHCR, Ουίλιαμ Σπίντλερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.