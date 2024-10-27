Η γεωργιανή αντιπολίτευση αρνείται να αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Σαββάτου, τα οποία δείχνουν νίκη του φιλορωσικού κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» με καταμετρημένο το 70% των ψήφων.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Τίνα Μποκουτσάβα, επικεφαλής του φιλοευρωπαϊκού Ενωμένου Εθνικού Κινήματος, υποστήριξε ότι η εκλογική επιτροπή «έκανε τη βρώμικη δουλειά του δισεκατομμυριούχου Μπιτζίνα Ιβανισβίλι».

Ο 68χρονος Ιβανισβίλι, ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του φιλορωσικού κυβερνώντος κόμματος, έσπευσε να πανηγυρίσει τη νίκη του Γεωργιανού Ονείρου στις εκλογές λίγο αφότου έκλεισαν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα.

Η 41χρονη Μποκουτσάβα προανήγγειλε ότι τις επόμενες ώρες θα καταρτιστεί σχέδιο δράσης των δυνάμεων της αντιπολίτευσης.

Η συμμαχία της φιλοδυτικής αντιπολίτευσης, ο Συνασπισμός για την Αλλαγή, διεμήνυσε επίσης ότι δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα, κάνοντας λόγο για «κλεμμένες εκλογές». «Πρόκειται για συνταγματικό πραξικόπημα και κατάχρηση εξουσίας», τόνισε ο επικεφαλής του «Συνασπισμού για την Αλλαγή» Νίκα Γκβαράμια σε συνέντευξη Τύπου. Ο Γκβαράμια κατήγγειλε εκλογική νοθεία με τη βοήθεια της τεχνολογίας, χωρίς όμως να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του.

Το ποσοστό της συμμετοχής στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές ανήλθε στο 59%, αυξημένο σε σύγκριση με το 56% στις εκλογές του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

