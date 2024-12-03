Γεωργία: Κανόνια νερού και δακρυγόνα εναντίον διαδηλωτών

Αστυνομικοί χρησιμοποίησαν απόψε κανόνια νερού και δακρυγόνα προκειμένου να διαλύσουν αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, κατά της απόφασης της να ανασταλούν οι συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Τα κανόνια νερού σκόρπισαν πρόσκαιρα πανικό στο συγκεντρωμένο πλήθος, προτού διαδηλωτές εξαπολύσουν επίθεση με κροτίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.

Ακολούθως οι αστυνομικοί έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν τους διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί σε κεντρική λεωφόρο κοντά στο κοινοβούλιο.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γεωργίας επικύρωσε σήμερα το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών τις οποίες κέρδισε στα τέλη Οκτωβρίου το κυβερνών κόμμα, εν μέσω καταγγελιών της αντιπολίτευσης για νοθεία.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε υποστήριξε πως απέτυχε η προσπάθεια να γίνει «επανάσταση» στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.