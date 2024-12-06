Λογαριασμός
Ουκρανία: Εννιά νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Κριβί Ριχ και στη Ζαπορίζια - Ανάμεσά τους ένα εξάχρονο παιδί

Ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Κριβί Ριχ προκάλεσε ζημιές σε διοικητικό κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι

Ουκρανία

Στους επτά ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Zaporizhzhia της Ουκρανίας την Παρασκευή αυξήθηκε στους επτά, δήλωσε ο περιφερειάρχης αφού ανέφερε τον αρχικό απολογισμό σε δύο. Ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Κριβί Ριχ προκάλεσε ζημιές σε διοικητικό κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκατρείς, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Ένα εξάχρονο παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών, δήλωσε ο κυβερνήτης μέσω ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες αναζητώντας έναν άνθρωπο που θεωρείται αγνοούμενος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Ρωσία Ζαπορίζια
