Στους επτά ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών σε ρωσική επίθεση στην περιοχή Zaporizhzhia της Ουκρανίας την Παρασκευή αυξήθηκε στους επτά, δήλωσε ο περιφερειάρχης αφού ανέφερε τον αρχικό απολογισμό σε δύο. Ρωσική πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Κριβί Ριχ προκάλεσε ζημιές σε διοικητικό κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκατρείς, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

Seven people killed in the russian KAB glide bomb attack against Zaporizhzhia. Monsters. pic.twitter.com/klz9NyeI1z — Olena Halushka (@OlenaHalushka) December 6, 2024

Ένα εξάχρονο παιδί είναι μεταξύ των τραυματιών, δήλωσε ο κυβερνήτης μέσω ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες αναζητώντας έναν άνθρωπο που θεωρείται αγνοούμενος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

