Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα δεχθεί αύριο Σάββατο στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και, αμέσως μετά, τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσι.

Οι δύο ηγέτες θα βρίσκονται στο Παρίσι για την επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων.

Η προεδρία δεν έδωσε κάποια διευκρίνιση για το αν θα υπάρξει μια τριμερής σύνοδος των προέδρων. Άγνωστο επίσης παραμένει εάν ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι. Αυτή θα ήταν η πρώτη συνάντησή τους μετά τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, τον Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

