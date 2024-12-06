Μπάιντεν: Θα δώσει "προληπτικά" χάρη σε πρόσωπα που δεν διώκονται εν όψει της "εκδίκησης" Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τα προεδρικά προνόμιά του για να δώσει προληπτικά χάρη σε πολλούς υψηλόβαθμους αξιωματούχους που απειλούνται με διώξεις από τους Ρεπουμπλικάνους, όταν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, που την Κυριακή έδωσε χάρη στον γιο του, συζήτησε με πολλούς συμβούλους του την πιθανότητα να χρησιμοποιήσει αυτό το συνταγματικό προνόμιό του για να προστατεύσει και άλλα πρόσωπα, τα οποία ωστόσο δεν διώκονται, ούτε έχουν καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα.

Την πληροφορία αυτή μετέδωσε πρώτο το Politico την Τετάρτη και την επανέλαβαν στη συνέχεια οι εφημερίδες New York Times και Washington Post και το τηλεοπτικό δίκτυο CBS, επικαλούμενες ανώνυμες πηγές.

Μεταξύ των ανθρώπων στους οποίους είναι πιθανόν να απονεμηθεί χάρη είναι ο Δρ Άντονι Φάουτσι, ο πρώην ειδικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19, η Λιζ Τσένι, Ρεπουμπλικανή πρώην βουλευτής που έχει συγκρουστεί σφοδρά με τον Τραμπ και ο Άνταμ Σιφ, ο Δημοκρατικός βουλευτής από την Καλιφόρνια ο οποίος συνέταξε το πρώτο κατηγορητήριο για την παραπομπή του Τραμπ σε δίκη στο Κογκρέσο.

Σύμφωνα με το CBS News, πιθανοί υποψήφιοι είναι επίσης ο απόστρατος στρατηγός Μαρκ Μίι, πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού επί προεδρίας Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια είπε ότι ο Ρεπουμπλικάνος είναι «φασίστας από κορυφής μέχρις ονύχων» και «ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στη χώρα».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν έχει κρύψει τους τελευταίους μήνες ότι θέλει να εκδικηθεί εκείνους που λέει ότι του «έκλεψαν» τη νίκη στις εκλογές του 2020. Τον Σεπτέμβριο μάλιστα απείλησε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα καταδικαστούν σε «μεγάλες ποινές» φυλάκισης.

Οι χάρες που απονέμονται από τον πρόεδρο στο τέλος της θητείας του είναι παράδοση στις ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Τραμπ, την τελευταία ημέρα του στον Λευκό Οίκο, είχε δώσει χάρη σε 74 πρόσωπα, καταδικασμένα για διάφορα αδικήματα. Όμως ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί αυτό το προνόμιο «προληπτικά», όπως σχεδιάζει να κάνει ο Τζο Μπάιντεν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

