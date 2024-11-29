Ιράν: Απόφαση των ΗΠΑ αν θα «σκοτώσουν» συμφωνία για τα πυρηνικά

Εάν το Ιράν και οι κυβερνήσεις της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου (E3) καταλήξουν σε έναν οδικό χάρτη, εξαρτάται από τις ΗΠΑ αν θα αναβιώσουν ή θα «σκοτώσουν» τη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015 δήλωσε την Παρασκευή Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.



Η Τεχεράνη αναμένει «σκληρές και σοβαρές» συνομιλίες με τους Ε3 στη Γενεύη, τονίστηκε, με τον αξιωματούχο να προσθέτει ότι η Ρωσία και η Κίνα θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της συνάντησης την επόμενη εβδομάδα.

«Αν οριστικοποιήσουμε έναν οδικό χάρτη με τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία για τον τρόπο επίλυσης της πυρηνικής διαμάχης, τότε η μπάλα θα είναι στο δικαστήριο των ΗΠΑ για να αναβιώσει ή να σκοτώσει την πυρηνική συμφωνία του 2015» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.«Η πυρηνική διαμάχη, οι περιφερειακές κρίσεις και η στρατιωτική συνεργασία της Τεχεράνης με τη Ρωσία είναι αλληλένδετες».

