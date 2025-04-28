Συνάντηση με τα ευρωπαϊκά μέρη της πυρηνικής συμφωνίας του 2015, προτείνει το Ιράν, ενδεχομένως αυτή την Παρασκευή στη Ρώμη, όπως δήλωσαν σήμερα Δευτέρα τέσσερις διπλωμάτες στο Reuters, πριν υπάρξουν νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Προς το παρόν ωστόσο, δεν υπάρχει απάντηση από τους Ευρωπαίους διευκρινίζουν οι διπλωμάτες.

Το Ιράν προσπαθεί να αξιοποιήσει τη δυναμική των πυρηνικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ξεκίνησαν εκ νέου στο Ομάν το Σάββατο και μετά από συνομιλίες με τη Ρωσία και την Κίνα την περασμένη εβδομάδα.

Αξιωματούχοι του Ομάν δήλωσαν ότι ένας νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί στις 3 Μαΐου στην Ευρώπη.

Δεν έχει ληφθεί ακόμη επίσημη απόφαση.

Πηγή: skai.gr

