Σάντσεθ: Άγνωστη ακόμη η αιτία του μπλακ άουτ, δεν έχει αποκλειστεί «καμία θεωρία» - Επανέρχεται σταδιακά η ηλεκτροδότηση

Πρωτοφανές μπλακ άουτ έπληξε σήμερα την Ισπανία και την Πορτογαλία, συνοδευόμενο από χάος σε μεταφορές, αερομεταφορές και στο δίκτυο των επικοινωνιών. Διακοπές ρεύματος αναφέρθηκαν σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο, ενώ αναφορές για προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα και σε περιοχές της Γαλλίας.

Η Red Eléctrica, ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου της Ισπανίας ανέφερε στη νεότερη ενημέρωσή του ότι η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται «σε αρκετές περιοχές στα βόρεια, νότια και δυτικά της ιβηρικής χερσονήσου». Η ανακοίνωση προσθέτει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη "σταδιακή" ανάκτηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ιβηρική χερσόνησο. Η ηλεκτροδότηση έχει ήδη ανακτηθεί σε ορισμένες περιοχές - και οι καταναλωτές θα αρχίσουν να βλέπουν την παροχή να επιστρέφει, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, η Red Eléctrica επιβεβαίωσε τις διακοπές και ανέφερε ότι όλοι οι πόροι της διατίθενται για την επίλυση του προβλήματος. Ο επικεφαλής της Red Eléctrica δήλωσε ότι «ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος όπως αυτή». Παράλληλα, η Red Electrica ανέφερε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, αλλά οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι θα χρειαστούν αρκετές ώρες, ίσως 6 με 10 ώρες. «Δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες για τα αίτια του συμβάντος».

Ο πορτογαλικός διαχειριστής δικτύου REN ανέφερε από τη μεριά του ότι «οι διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας στην Πορτογαλία ήταν αποτέλεσμα βλάβης στο ισπανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σχετίζεται με έναν σπάνιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο», γνωστό ως «επαγόμενη ατμοσφαιρική μεταβολή». Ακόμη, η REN ανέφερε ότι «λόγω των ακραίων διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της Ισπανίας, παρατηρήθηκαν ανώμαλες ταλαντώσεις στις γραμμές πολύ υψηλής τάσης (400 KV). Οι ταλαντώσεις αυτές προκάλεσαν σφάλματα συγχρονισμού μεταξύ των ηλεκτρικών συστημάτων, οδηγώντας σε διαδοχικές διαταραχές στο διασυνδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο. Λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου και της ανάγκης εξισορρόπησης των ροών ηλεκτρικής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο, εκτιμάται ότι η πλήρης αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας θα μπορούσε να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα».

Στο μεταξύ, τμήματα της Γαλλίας έχασαν προσωρινά την ηλεκτροδότηση μετά τις διακοπές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο τη γαλλική εταιρεία διαχείρισης δικτύου RTE. Εκπρόσωπος της RTE δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την έκταση της διακοπής, αλλά ανέφερε ότι η ηλεκτροδότηση έχει πλέον επανέλθει μετά τη σύντομη διακοπή.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε ότι «τίποτα δεν είναι εκτός συζήτησης, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση». Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε επίσης από τη μεριά του ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σε αυτό το σημείο ότι η σημερινή διακοπή ρεύματος σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία προκλήθηκε από κυβερνοεπίθεση.

