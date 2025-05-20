Εν μέσω διεθνούς κατακραυγής για τις ανθρωπιστικές συνέπειες το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα ευρείας κλίμακας επίθεση υπό την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Γεδεών», επεκτείνοντας τη χερσαία παρουσία του στη Γάζα και δηλώνοντας πως στόχος είναι η ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς και η πλήρης ανάκτηση του ελέγχου σε ολόκληρη τη Λωρίδα.

Η νέα στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ στις 5 Μαΐου, με τις Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) να ανακοινώνουν ότι σκοπός της είναι η επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων του πολέμου, δηλαδή, την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων

Σε μία δήλωση που ενδεχομένως να υποδηλώνει μακρά παραμονή του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ σκοπεύει να «ανακτήσει τον έλεγχο ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας»

Η επιχείρηση εντάθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση πυρός κατέρρευσαν κατά την επίσκεψη του πρώην προέδρου Τραμπ στην περιοχή. Το Ισραήλ ξεκίνησε με σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, τους οποίους ακολούθησε η ευρεία χερσαία επέκταση του ισραηλινού στρατού την Κυριακή σε νέες περιοχές της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι την τελευταία εβδομάδα πραγματοποίησε πάνω από 670 πλήγματα κατά στόχων της Χαμάς.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας, ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν αποθήκη με ιατρικό υλικό του Νοσοκομειακού Συγκροτήματος Νάσερ στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας, προκαλώντας ζημιές σε προμήθειες που είχαν παρασχεθεί από τον βρετανικό οργανισμό Medical Aid for Palestinians (MAP), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή του.

Την Τρίτη, αξιωματούχοι υγείας της Γάζας ανέφεραν ότι τουλάχιστον 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ισραηλινά πλήγματα σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα, το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον 136 άτομα σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες, ενώ το τελευταίο εν λειτουργία νοσοκομείο στον βόρειο τομέα της Γάζας αναγκάστηκε να κλείσει. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ολόκληρες οικογένειες βρήκαν τον θάνατο ενώ κοιμόντουσαν.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του CNN βάσει των επίσημων στοιχείων του παλαιστινιακού Υπουργείου Υγείας, πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.000 έχουν τραυματιστεί από την περασμένη Πέμπτη.

Από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, πάνω από 53.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, το οποίο υπογραμμίζει ότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και παιδιά.

Μεγάλες περιοχές της Γάζας έχουν μετατραπεί σε απαγορευμένες ζώνες λόγω της νέας χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ

Τι συμβαίνει με τη βοήθεια για τη Γάζα

Την Κυριακή, το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι, λόγω «επιχειρησιακής ανάγκης», το Ισραήλ θα επιτρέψει την είσοδο μιας «βασικής ποσότητας τροφίμων» στη Γάζα για την αποτροπή λιμού στον θύλακα, κάτι που –όπως υποστηρίζει– θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη στρατιωτική του επιχείρηση.

Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνώρισαν τη Δευτέρα ότι επετράπη σε αρκετά φορτηγά τους να περάσουν μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, όμως σημείωσαν ότι χρειάζεται πολύ περισσότερη βοήθεια.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας δήλωσε ότι χρειάζονται τουλάχιστον 500 φορτηγά με βοήθεια ημερησίως για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο Νετανιάχου έχει αφήσει επίσης να εννοηθεί ότι η χώρα του θα μπορούσε να χάσει τη στήριξη των στενότερων συμμάχων της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν δεν άρει τον αποκλεισμό των 11 εβδομάδων της περιοχής – αποκλεισμός που έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, η οποία σύμφωνα με τις οργανώσεις αρωγής θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένο λιμό.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός της Γάζας –άνω των 2,1 εκατομμυρίων ανθρώπων– αντιμετωπίζει κίνδυνο λιμού, έπειτα από 19 μήνες πολέμου και μαζικού εκτοπισμού.

Οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και του Καναδά κάλεσαν την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και να επιτρέψει την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τη νέα στρατιωτική επίθεση και δεν άρει τους περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια, θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες ως απάντηση», ανέφερε η κοινή δήλωση των ηγετών.

Οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοχευμένες κυρώσεις, όπως προειδοποίησαν.

Ο Νετανιάχου απάντησε κατηγορώντας τους ηγέτες των συγκεκριμένων χωρών ότι «προσφέρουν ένα τεράστιο έπαθλο» στους μαχητές της Χαμάς που επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και «προκαλούν την επανάληψη τέτοιων φρικαλεοτήτων».

Σε ξεχωριστή κοινή δήλωση, οι υπουργοί Εξωτερικών από 23 χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και εκπρόσωποι της Ε.Ε., κάλεσαν το Ισραήλ να επιτρέψει «την πλήρη επανεκκίνηση» της βοήθειας στη Γάζα άμεσα, και να δώσει τη δυνατότητα στον ΟΗΕ και στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να «λειτουργήσουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα για να σώσουν ζωές».

«Αν και υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμένη επανεκκίνηση της βοήθειας, το Ισραήλ εμπόδισε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα για πάνω από δύο μήνες. Τρόφιμα, φάρμακα και βασικά αγαθά έχουν εξαντληθεί. Ο πληθυσμός αντιμετωπίζει λιμό. Οι άνθρωποι στη Γάζα πρέπει να λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται απεγνωσμένα», ανέφερε η κοινή δήλωση της Δευτέρας.

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι η χαλάρωση των περιορισμών από το Ισραήλ στην πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα είναι ανεπαρκής.

«Είναι απολύτως ανεπαρκές… Απαιτείται άμεση και μαζική βοήθεια», δήλωσε ο Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου είχε παραδεχθεί ότι, αν προκύψει λιμός στη Γάζα, το Ισραήλ «απλώς δεν θα έχει διεθνή υποστήριξη».

«Ακόμα και οι πιο στενοί μας σύμμαχοι στον κόσμο – Αμερικανοί γερουσιαστές που γνωρίζω προσωπικά και που υπήρξαν σταθεροί, άνευ όρων υποστηρικτές του Ισραήλ επί δεκαετίες – μου λένε ότι «σου δίνουμε όλη την υποστήριξη για να πετύχεις τη νίκη – όπλα, υποστήριξη στις προσπάθειές σου να εξαλείψεις τη Χαμάς, προστασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν μπορούμε να δεχτούμε: εικόνες μαζικής πείνας… Αν αυτό συμβεί, δεν θα μπορούμε να σε στηρίξουμε πλέον», είπε ο Νετανιάχου σε διάγγελμα που ανάρτησε στο Telegram.

Οι εξηγήσεις του Νετανιάχου απευθύνονταν κυρίως στους δεξιούς υποστηρικτές του, που αντιτίθενται κατηγορηματικά στην είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ακόμα και για τους αμάχους.

Όταν ρωτήθηκε πότε θα αρχίσει η είσοδος βοήθειας στον θύλακα, το γραφείο του Νετανιάχου απάντησε ότι «θα γίνει στο προσεχές διάστημα».

Το ποσοστό πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας που θα βρεθεί αντιμέτωπο με επισιτιστική κρίση, από Μάιο έως Σεπτέμβριο 2025

Μια αμφιλεγόμενη, υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ οργάνωση, το Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για τη Γάζα (Gaza Humanitarian Foundation – GHF), που έχει αναλάβει τη διανομή βοήθειας στην περιοχή, χαιρέτισε την ανακοίνωση του Ισραήλ για την επανέναρξη της βοήθειας ως ένα «προσωρινό μέτρο γέφυρας» μέχρι η ομάδα να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Το Ίδρυμα πρόκειται να διαχειρίζεται έναν νέο, αυστηρά ελεγχόμενο μηχανισμό διανομής βοήθειας, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι δύο χώρες υποστηρίζουν ότι αυτός ο μηχανισμός έχει στόχο να αποτρέψει τη Χαμάς από το να "κλέβει" ανθρωπιστική βοήθεια.

Ωστόσο, τα αρχικά σημεία λειτουργίας του μηχανισμού θα περιορίζονται στο νότιο και κεντρικό τμήμα της Γάζας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες από τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ενίσχυση του δηλωμένου στόχου του Ισραήλ να εκτοπίσει “ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας” από τον βορρά, όπως είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος, Τζέικ Γουντ, δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει να επιτρέψει στην οργάνωση να δημιουργήσει δύο σημεία διανομής και στο βόρειο τμήμα της Γάζας, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούν να λειτουργήσουν εντός των πρώτων 30 ημερών από την έναρξη των δραστηριοτήτων του οργανισμού.

Ο Γουντ δήλωσε στο CNN ότι δεν γνωρίζει ακόμη πότε και πόσα φορτηγά με βοήθεια θα επιτρέψει το Ισραήλ να μπουν στη Γάζα, και πρόσθεσε ότι πολλές από τις αντιδράσεις της ανθρωπιστικής κοινότητας απέναντι στον νέο μηχανισμό βασίζονται σε παραπληροφόρηση, όπως ισχυρίστηκε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.