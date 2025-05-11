Γάζα: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στη Χαν Γιούνις

Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο οκτώ ανθρώπων, ανάμεσά τους τέσσερα μικρά παιδιά, σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα εναντίον σκηνών όπου διέμεναν εκτοπισμένοι στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στοχοθέτησαν στη διάρκεια της νύκτας τρεις σκηνές όπου διέμεναν δεκάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «οκτώ άνθρωποι, περιλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών ηλικίας δύο με πέντε ετών και δύο γυναίκες», δήλωσε ο Μάχμουντ Μπασάλ εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος ξεκίνησε εκ νέου τις επιχειρήσεις του στη Γάζα στις 18 Μαρτίου έπειτα από εκεχειρία περίπου δύο μηνών, δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό προς το παρόν.

Βίντεο που τράβηξε το AFP δείχνει διασώστες, μέσα στο σκοτάδι, να απομακρύνουν με ασθενοφόρα τα πτώματα -- το ένα σε λευκό πλαστικό σάκο, το άλλο καλυμμένο με μια κουβέρτα--, όπως και ένα τραυματισμένο μωρό.

Σύμφωνα με τον Μπασάλ, ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε με εκρηκτικά πέντε σπίτια στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας και χρησιμοποίησε το πυροβολικό εναντίον περιοχής στην Αμπάσα, ανατολικά της Χαν Γιούνις, χωρίς να υπάρχουν θύματα.

Πηγή: skai.gr

