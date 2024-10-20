Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι ισραηλινός βομβαρδισμός σκότωσε τουλάχιστον 73 ανθρώπους στον τομέα Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία, όπου διεξάγονται νέες επιχειρήσεις για την αποτροπή της ανασύνταξης μονάδων της Χαμάς, κατά τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

«Ομάδες της πολιτικής προστασίας εντόπισαν 73 νεκρούς και μεγάλο αριθμό τραυματιών εξαιτίας βομβαρδισμού εναντίον κατοικημένης περιοχής» στην Μπέιτ Λάχια και «υπάρχουν ακόμη νεκροί κάτω από τα συντρίμμια», συνόψισε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, ο Μαχμούντ Μπασάλ. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ο απολογισμός που ανακοίνωσαν οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας «δεν ανταποκρίνεται» στις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του.

