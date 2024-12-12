Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από βομβαρδισμό Ισραήλ στον καταυλισμό Νουσεϊράτ

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά, εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Το δίκτυο Al Jazeera ανεβάζει σε 26 τον αριθμό των νεκρών από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του θύλακα είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 44.835 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 106.356 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.