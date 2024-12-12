Οι βρετανικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα, για λόγους εθνικής ασφάλειας, σε έναν Κινέζο επιχειρηματία, ο οποίος είχε συνάψει στενούς δεσμούς με τον πρίγκιπα Άντριου και είχε εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του και να αναζητήσει επενδυτές στην Κίνα.

Ο 50χρονος άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε αλλά αναφέρεται μόνο με την κωδική ονομασία Η6, υποχρεώθηκε να αποβιβαστεί από πτήση από το Πεκίνο προς το Λονδίνο, τον Φεβρουάριο του 2023. Τότε του είπαν ότι η Βρετανία σκόπευε να του απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα, κάτι που συνέβη τον επόμενο μήνα.

Ο Η6 έκανε έφεση στην Ειδική Μεταναστευτική Επιτροπή Εφέσεων (SIAC), η οποία ωστόσο την απέρριψε σήμερα και, για πρώτη φορά, αποκαλύφθηκε η σχέση του με τον πρίγκιπα.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν κάνουν πλέον κανένα σχόλιο για τον Άντριου, ο οποίος απομακρύνθηκε από τα βασιλικά καθήκοντά του το 2022. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με κάποιον εκπρόσωπό του για ένα σχόλιο.

Η απόφαση για την απαγόρευση εισόδου στον Κινέζο επιχειρηματία ελήφθη αφού οι αρχές εξέτασαν τα περιεχόμενα του κινητού τηλεφώνου του όταν τον σταμάτησαν στα σύνορα, το 2021, με βάση την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εφέσεων, αποκαλύφθηκε τότε ότι ο πρίγκιπας Άντριου τον είχε εξουσιοδοτήσει να συστήσει μια διεθνή οικονομική πρωτοβουλία και να συνεργαστεί με πιθανούς εταίρους και επενδυτές στην Κίνα. Η απόφαση δεν αναφέρει ποιον σκοπό θα εξυπηρετούσε αυτή η κοινοπραξία.

Έγγραφα που βρέθηκαν στο τηλέφωνό του αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Η6 «απέκρυψε σκόπιμα τους δεσμούς του» με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και το Τμήμα Εργασίας του Ενωμένου Μετώπου (UFWD) και ήταν σε θέση να καλλιεργεί σχέσεις μεταξύ εξεχουσών προσωπικοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και Κινέζων αξιωματούχων, τις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιήσει το Πεκίνο. Το UFWD είναι ένα δίκτυο ομάδων που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ το έχει περιγράψει ως «μαγικό όπλο» για την προώθηση της επιρροής του Πεκίνου στο εξωτερικό.

Με την απόφαση της SIAC αποκαλύφθηκε μια επιστολή ενός υψηλόβαθμου συμβούλου του Άντριου προς τον Η6, που χρονολογείται από τον Μάρτιο του 2020. Εκεί αναφέρεται ότι ο Η6 είχε προσκληθεί στο πάρτι γενεθλίων του πρίγκιπα, τον ίδιο μήνα. «Ελπίζω επίσης να σας έχει γίνει σαφές το πού βρίσκεστε σε σχέση με τον προϊστάμενό μου και την οικογένειά του (…) Μην υποτιμήσετε ποτέ τη δύναμη αυτής της σχέσης (…) εκτός από τους στενότερους εμπίστους του, βρίσκεστε στην κορυφή ενός δέντρου όπου πολλοί, πολλοί άνθρωποι θα ήθελαν να είναι», ανέφερε σε αυτήν την επιστολή.

Ο 64χρονος πρίγκιπας είναι όγδοος στη διαδοχή του θρόνου και υπήρξε πρεσβευτής του ΗΒ για θέματα εμπορίου μεταξύ 2001-11. Υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντά του το 2019, αφού αποκαλύφθηκε η φιλία του με τον Τζέφρι Επστάιν, τον επιχειρηματία που κατηγορήθηκε για σωματεμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή. Ο Άντριου αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του, αλλά το 2022 η βασιλική οικογένεια του στέρησε τους στρατιωτικούς τίτλους του και τις βασιλικές πατρωνίες.

Η απόφαση της SIAC παραπέμπει σε ένα έγγραφο του 2021 που ανακτήθηκε από το κινητό του Η6, στο οποίο καταγράφονται τα βασικά σημεία μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας του Κινέζου επιχειρηματία με τον Άντριου. Ο Η6 φέρεται να γράφει ότι ο πρίγκιπας «είναι σε απελπιστική κατάσταση και θα πιαστεί από οτιδήποτε».

Ο δικαστής Τσαρλς Μπορν ανέφερε στην απόφασή του ότι ο Η6 είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός ανώτερου μέλους της βασιλικής οικογένειας σε «σημαντικό, έως και ασυνήθιστο βαθμό». Σημειώνει επίσης ότι ο πρίγκιπας βρισκόταν υπό πίεση εκείνη την περίοδο και για αυτόν τον λόγο θα μπορούσε να καταστεί «ευάλωτος» σε τέτοιες επιρροές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

