Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στον καταυλισμό Νουσεϊράτ

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του θύλακα είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 44.835 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους 106.356 έχουν τραυματιστεί

Γάζα

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά, εξαιτίας ισραηλινού βομβαρδισμού στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές.

Το δίκτυο Al Jazeera ανεβάζει σε 26 τον αριθμό των νεκρών από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας του θύλακα είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 44.835 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 106.356 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τη 7η Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Παλαιστίνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark