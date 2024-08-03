Γάζα: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο

Τουλάχιστον 10 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από αεροπορικό βομβαρδισμό των Ισραηλινών κατά σχολείου που πρόσφερε καταφύγιο σε εκτοπισμένους στη συνοικία του Σείχη Ραντουάν στην πόλη της Γάζας, μετέδωσε το κυβερνητικό γραφείο των ΜΜΕ της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στο πρώτο από τα δύο πλήγματα της Δυτικής Όχθης χτυπήθηκε ένα όχημα σε μια κωμόπολη κοντά στην Τουλκάρεμ και ότι στόχος ήταν ένας «πυρήνας μαχητών» που ήταν καθ’ οδόν για να εξαπολύσουν μια επίθεση.

Στην ανακοίνωση της Χαμάς αναφέρεται ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένας διοικητής των Ταξιαρχών της Τουλκάρεμ ενώ ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι άλλοι τέσσερις άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν μαχητές του.

Λίγες ώρες αργότερα, σε δεύτερο πλήγμα χτυπήθηκε μια ομάδα μαχητών που είχε ανοίξει πυρ εναντίον στρατιωτών, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό που έκανε λόγο για «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στην Τουλκάρεμ. Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεως WAFA ανέφερε ότι στο πλήγμα αυτό σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι όλοι τους ήταν μαχητές.

Στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε ένα σχολείο στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η Χαμάς χρησιμοποιούσε το σχολείο αυτό για να κρύβονται οι μαχητές της και να κατασκευάζει όπλα. Η Χαμάς αρνείται τις ισραηλινές κατηγορίες ότι δρα χρησιμοποιώντας πολιτικές εγκαταστάσεις, όπως σχολεία και νοσοκομεία.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας ανέφερε ότι εκτός από τους 10 νεκρούς υπάρχουν και «πολλοί τραυματίες» από τον βομβαρδισμό του σχολείου Χαμάμα, διαβεβαιώνοντας ότι στο κτίριο φιλοξενούνταν εκτοπισμένοι.

Νωρίτερα, από ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι σε ένα σπίτι στη Ράφα και άλλοι δύο στην Πόλη της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι πλήττει μαχητές και ότι κατέστρεψε υποδομές της Χαμάς στη Ράφα και αλλού.

Στο μεταξύ, η ισραηλινή αντιπροσωπεία έφτασε στο Κάιρο για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας, σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Οι πιθανότητες επιτυχίας ωστόσο μοιάζουν λίγες, καθώς η ένταση κλιμακώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, μετά τον θάνατο του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την Τετάρτη και το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό όπου σκοτώθηκε ο Φουάντ Σουκρ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της λιβανέζικης Χεζμπολάχ. Η Χαμάς και το Ιράν κατηγορούν το Ισραήλ για τη δολοφονία του Χανίγια και ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση. Το Ισραήλ ούτε ανέλαβε την ευθύνη, ούτε όμως και την αρνήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.