Επαφές μετ’ εμποδίων για εκεχειρία στη Γάζα

Παραμένουν αντικρουόμενες οι ενδείξεις σχετικά με την πορεία των επαφών για επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα,παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Από την άλλη, παραμένει παράλληλα διάχυτη η εντύπωση ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς συνεχίζουν να συμμετέχουν στην διαδικασία, ανεξαρτήτως του βαθμού αισιοδοξίας που αφήνουν να διαφανεί υπό μορφή δημοσιογραφικών διαρροών.



Από τη μια, αραβικά ΜΜΕ τονίζουν σήμερα ότι η Χαμάς αναζητά περαιτέρω εγγυήσεις, που θα διασφαλίζουν ότι το Ισραήλ θα τηρήσει όλους τους όρους της συμφωνίας, τονίζοντας την ανάγκη της μερικής ή ακόμα και ολικής απόσυρσης των ισραηλινών στρατευμάτων από την Λωρίδα της Γάζας . Αντιθέτως, ενώ τα ισραηλινά ΜΜΕ μέχρι χθες το απόγευμα εξέφραζαν αυξημένη αισιοδοξία ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι πολύ κοντά, από χθες το βράδυ η αισιοδοξία μετριάσθηκε, με κυβερνητικούς παράγοντες να δηλώνουν ότι «στην καλύτερη περίπτωση, εάν τελικά τα μέρη γεφυρώσουν τις διαφορές τους, η συμφωνία θα υπογραφεί το νωρίτερο μετά από δύο εβδομάδες».

Τα κύρια σημεία διαφωνίας

Πάντως, σε αντίθεση με προγενέστερους κύκλους επαφών, η ισραηλινή πλευρά φαίνεται να υιοθετεί πιο ευέλικτη στάση ως προς το καθεστώς ασφαλείας που θα διέπει τον Άξονα Φιλαδέλφειας, κατά μήκος των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου, παρότι οι ισραηλινές απαιτήσεις για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στον άξονα Νετσαρίμ (μεταξύ βόρειας και νότιας Γάζας) δεν έχουν αλλάξει. Παράλληλα, δημοσιογραφικές διαρροές αναφέρουν ότι το Ισραήλ ασκεί περισσότερες πιέσεις στην Χαμάς, προκειμένου να απελευθερωθούν περισσότεροι όμηροι κατά το πρώτο στάδιο της συμφωνίας – ένα θέμα για το οποίο η Χαμάς διστάζει να δεσμευθεί. Είναι γεγονός ότι μέχρι στιγμής πολλές πτυχές της συμφωνίας παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό, με το Ισραήλ και την Χαμάς να μην αποκαλύπτουν λεπτομέρειες.



Από την άλλη, το μόνο σίγουρο είναι πως η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πιέζουν αμφότερες τις πλευρές να έρθουν σε συμφωνία το συντομότερο. Χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας που εκδηλώνει η Ουάσιγκτον είναι ότι, τόσο η απερχόμενη διακυβέρνηση Μπάιντεν, όσο και το περιβάλλον Τραμπ, τηρούν κοινή γραμμή. Ήδη από χθες βρίσκεται στο Κάιρο για διαβουλεύσεις ο νεοτοποθετηθείς ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Άνταμ Μπόλερ, τη στιγμή που ο διοικητής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, βρίσκεται στην Ντόχα προκειμένου να λάβουν τέλος τα όποια αδιέξοδα αυτής της δύσκολης και εξαιρετικά χρονοβόρας, όπως αποδεικνύεται, διαπραγμάτευσης.





