Γαλλία: Το Παρίσι θα φιλοξενήσει διεθνή διάσκεψη για τη Συρία τον Ιανουάριο

Οι Αμερικανοί, Ευρωπαίοι, Άραβες και Τούρκοι υπουργοί και αξιωματούχοι που συνεδρίασαν στις 14 Δεκεμβρίου στην Άκαμπα για τη Συρία, θα ξανασυναντηθούν τον Ιανουάριο στο Παρίσι για να συνεχίσουν την "εναρμόνιση των μηνυμάτων τους", ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, οι Δυτικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη μιας συμπεριληπτικής πολιτικής μετάβασης στη Συρία.

Η συνάντηση της 14ης Δεκεμβρίου επέτρεψε να επαναλάβουμε την αρχή μιας μετάβασης "αξιόπιστης και συμπεριληπτικής, υπό τους Σύρους, βασισμένης στις αρχές της απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών", δήλωσε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία Γκέιρ Πέντερσεν.

"Μαζί με τους Άραβες εταίρους μας, την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεδριάσαμε το περασμένο Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, στην Άκαμπα της Ιορδανίας, για να συντονίσουμε τη συλλογική και υπό όρους υποστήριξή μας σε μια μετάβαση στη Συρία", υπογράμμισε σήμερα ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

"Θέσαμε σε μια δήλωση τις κατευθυντήριες αρχές της δέσμευσής μας στη Συρία", πρόσθεσε. "Η ομάδα αυτή θα έχει διάρκεια, και εμείς θα φιλοξενήσουμε στο Παρίσι τη δεύτερη συνάντησή της", δήλωσε χωρίς να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία.

Όταν ρωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, συνεργάτες του υπουργού δεν ήταν σε θέση να δώσουν περισσότερες πληροφορίες.

Καθώς ομάδα τεσσάρων Γάλλων διπλωματών μετέβη την Τρίτη στη Δαμασκό, ο Μπαρό υπογράμμισε επίσης ότι η Γαλλία δεν απαγορεύει να έχει "οποιαδήποτε επαφή στο μέλλον".

"Το κύριο δεν είναι να ξέρουμε ποιον συνομιλητή συναντά ο καθένας, αλλά η σύγκλιση των μηνυμάτων που περνούν στις de facto αρχές", τόνισε. "Για τον λόγο αυτό ήταν τόσο σημαντικό ότι η Γαλλία εκπροσωπήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Άκαμπα, ώστε τα μηνύματα της διεθνούς κοινότητας να μπορούν να εναρμονιστούν", επέμεινε.

Το ψήφισμα 2254, που υιοθετήθηκε το 2015, επιβεβαιώνει τη "σταθερή προσήλωση στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας" και καθορίζει έναν οδικό χάρτη για μια πολιτική διευθέτηση στη Συρία.

Η οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), πρώην συριακό παρακλάδι της Αλ Κάιντα, που ηγήθηκε των επιχειρήσεων οι οποίες οδήγησαν στην πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, δηλώνει ότι έχει έρθει σε ρήξη με τον τζιχαντισμό, παρότι χαρακτηρίζεται "τρομοκρατική" από δυτικές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένης της Ουάσινγκτον.

