Γάζα: 21 νεκροί σε ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα

Είκοσι ένας άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από ισραηλινά πυρά εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

"Είκοσι ένας νεκροί και περίπου 150 τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο (...) αφού οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στοχοθέτησαν συναθροίσεις πολιτών που περίμεναν βοήθεια στην οδική αρτηρία Σαλαχεντίν", ανάμεσα στο λεγόμενο σταυροδρόμι της Νετζαρίμ και τη γέφυρα στο Ουάντι Γάζα, με "σφαίρες και οβίδες αρμάτων μάχης" μεταξύ 02:00 και 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας Μαχμούντ Μπάσαλ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν σχετικά έπειτα από ερώτηση που του έγινε από το AFP. Δεδομένων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και τις δυσκολίες πρόσβασης στην περιοχή, το AFP δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

