Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που εξαπολύθηκαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία νωρίς το πρωί σήμερα, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί», σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς, είπε ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Παράλληλα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τον θάνατο τεσσάρων μελών τους στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου εξαπέλυσαν νέα επίθεση την 6η Οκτωβρίου, αυξάνοντας σε 376 τον επίσημο απολογισμό των ισραηλινών απωλειών στον παλαιστινιακό θύλακο αφότου άρχισαν οι χερσαίες επιχειρήσεις εκεί, την 27η Οκτωβρίου 2023.

«Εξουσιοδοτήθηκε η δημοσιοποίηση των ονομάτων των τεσσάρων στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας» χθες Δευτέρα, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

