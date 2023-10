Οι IDF αρνούνται ότι έχουν σχέση με το χτύπημα σε κονβόι αμάχων στη Γάζα

Η αεροπορική επιδρομή σε αυτοκινητοπομπή αμάχων που εγκατέλειψαν τα βόρεια της Γάζας δεν πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ.

Μιλώντας στο Sky News, είπε ότι ανησυχεί για τους ομήρους που συνέλαβε η Χαμάς και ότι «εργάζεται συνεχώς» για να ταυτοποιήσει τα πτώματα που ανασύρθηκαν σε χερσαίες επιχειρήσεις.

Η Χαμάς κατήγγειλε ότι 70 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν σε επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής που διέφευγε από τη Γάζα.

Ερωτηθείς για την επίθεση στο φορτηγό που μετέφερε αμάχους από τα βόρεια προς τα νότια της Γάζας, ο αντισυνταγματάρχης Λέρνερ ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ δεν ευθύνεται για την επίθεση.

«Η εξέτασή μας διαπίστωσε ότι δεν υπήρξαν χτυπήματα από τον Ισραηλινό Στρατό και φαίνεται ότι η Χαμάς παγίδευσε τον δρόμο» είπε χαρακτηριστικά.

Palestinian health ministry says locals who heeded the Israeli calls to relocate to Gaza’s south were targeted by the airstrikes today on Salahad al din street



pic.twitter.com/XodxVzzt5y