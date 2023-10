Επίθεση στο Τελ Αβίβ με ρουκέτες - Ήχησαν σειρήνες

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούγονται στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί τους πολίτες ότι η πόλη πλήττεται από ρουκέτες.

Αυτή είναι η ένατη συνεχόμενη μέρα που ηχούν οι σειρήνες, αναφέρει η Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη (IDF).

🚨For the 9th day in a row—sirens sounding in Tel Aviv and central Israel🚨