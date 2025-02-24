Η Χαμάς θα μεταφέρει δύο σορούς ομήρων στην Αίγυπτο, ενώ το Ισραήλ θα απελευθερώσει 301 από τους 602 κρατούμενους, όπως είχε προγραμματιστεί για το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με το Channel 12 και τους The Times of Israel.

Εάν αυτό πραγματοποιηθεί με επιτυχία, τότε η ίδια φόρμουλα θα μπορούσε να επαναληφθεί με δύο ακόμη σορούς ομήρων, και οι υπόλοιποι 301 κρατούμενοι προγραμματίζεται να απελευθερωθούν στην πρώτη φάση, λέει το Channel 12.

Το γεγονός ότι οι σοροί θα μεταφερθούν στην Αίγυπτο πιθανότατα θα σήμαινε ότι η τελετή που έκανε η Χαμάς κατά την απελευθέρωση των αγοριών Bibas και Oded Lifshitz την περασμένη Πέμπτη δεν θα επαναληφθεί.

Το Ισραήλ επιμένει ότι δεν θα απελευθερώσει τους αιχμαλώτους έως ότου επαληθεύσει ότι οι απελευθερωμένοι όμηροι είναι πράγματι αυτοί που αναμένεται να δεχτεί. Την περασμένη εβδομάδα, η Χαμάς έδωσε στο Ισραήλ τη σορό μιας άλλης γυναίκας από τη Γάζα αντί της Shiri Bibas.

Το πρώτο στάδιο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

