Ισραήλ για τις κατηγορίες γενοκτονίας: «Ελεεινή και φανατική» η Διεθνήs Αμνηστία

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε σήμερα ως «εντελώς κατασκευασμένη» την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας με την οποία κατηγορεί το ισραηλινό κράτος ότι «διαπράττει γενοκτονία» εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ελεεινή και φανατική οργάνωση Διεθνής Αμνησία για μία ακόμη φορά παρήγαγε μια εντελώς κατασκευασμένη έκθεση, λανθασμένη στο σύνολό της και βασισμένη σε ψεύδη», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Η γενοκτόνα σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 διαπράχθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εναντίον Ισραηλινών πολιτών. Έκτοτε οι Ισραηλινοί πολίτες υφίστανται καθημερινά επιθέσεις από επτά διαφορετικά μέτωπα. Το Ισραήλ αμύνεται έναντι των επιθέσεων αυτών, ενεργώντας με πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο», συνέχισε ο ίδιος.

Η Διεθνής Αμνηστία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα έκθεση με την οποία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «διαπράττει γενοκτονία» εις βάρος των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας, παρουσιάζοντας «επαρκή στοιχεία» στα οποία στηρίζει τα συμεπράσματά της.

Η ΜΚΟ έχει ανακοινώσει πως ετοιμάζεται να δώσει επίσης στη δημοσιότητα έκθεση για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τουλάχιστον 44.532 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την αρχή του πολέμου, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Από την επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν 1.208 άνθρωποι στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους πολίτες, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP από επίσημα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται οι όμηροι που σκοτώθηκαν ή πέθαναν υπό αιχμαλωσία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

