Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να κλείσει το γενικό προξενείο της Πολωνίας στην Αγία Πετρούπολη ως απάντηση στην απόφαση της Πολωνίας να κλείσει το ρωσικό προξενείο στο Πόζναν.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ανακήρυξε τρία μέλη του διπλωματικού προσωπικού του πολωνικού προξενείου "persona non grata" (ανεπιθύμητα πρόσωπα) τα οποία πρέπει να εγκαταλείψουν τη Ρωσία σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Τονίσαμε στην πολωνική πλευρά ότι η Μόσχα έχει λάβει και θα συνεχίζει να λαμβάνει σκληρά απαντητικά μέτρα ενάντια σε οποιεσδήποτε μη φιλικές κινήσεις που στρέφονται κατά της Ρωσίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.