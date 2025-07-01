Ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν ότι τουλάχιστον 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε επιδρομές ή από πυρά των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Τουλάχιστον 34 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους σε Internet café που βομβαρδίστηκε, ανέφεραν πηγές στο νοσοκομείο Σίφα, όπου διακομίστηκαν πολλά θύματα. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν επλήγη το παραθαλάσσιο αυτό καφέ στον μικρό θύλακο όπου συνεχίζεται για πάνω από 20 μήνες ο πόλεμος που έχει προκαλέσει πελώριες καταστροφές κι έχει φέρει τον πληθυσμό στα πρόθυρα λιμού.

«Υπάρχει πάντα πολύς κόσμος σε αυτό το κατάστημα, που πουλάει ποτά, έχει χώρους για οικογένειες και πρόσβαση στο διαδίκτυο», εξήγησε ο Άχμεντ αλ Ναϊράμπ, 26 ετών, που βρισκόταν σε κοντινή παραλία όταν άκουσε «τεράστια έκρηξη».

Επρόκειτο για «σφαγή», είπε στο AFP. «Είδα ανθρώπινα μέλη σκορπισμένα παντού, πτώματα ακρωτηριασμένα και καμένα. Η σκηνή σου πάγωνε το αίμα. Άλλοι ούρλιαζαν, άλλοι έκλαιγαν, τραυματίες ζητούσαν βοήθεια, οικογένειες θρηνούσαν τους νεκρούς τους...», αφηγήθηκε.

Το γραφείο Τύπου και ενημέρωσης της κυβέρνησης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως φωτοειδησεογράφος, ο Ισμαήλ Αμπού Χάταμπ, είναι ανάμεσα στους νεκρούς του πλήγματος αυτού.

Εξάλλου τουλάχιστον 11 άνθρωποι «σκοτώθηκαν κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας» περί το μέσο και στο νότιο τμήμα του θυλάκου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και την αδυναμία πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω του πολέμου, το AFP σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς που ανακοινώνονται από την πολιτική προστασία.

Ερωτηθείς για τις πληροφορίες αυτές, ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε συνέχεια.

Η Χαμάς καταδίκασε με ανακοίνωσή της τη «μείζονα κλιμάκωση» των αεροπορικών βομβαρδισμών του Ισραήλ που έχουν στο στόχαστρο, κατ’ αυτή, «ανυπεράσπιστους αμάχους».

Οι εκκλήσεις να κηρυχτεί νέα κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση συνεχίζει να χαρακτηρίζεται κρίσιμη, συνεχίζονται, μετά τη συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή την 24η Ιουνίου τερματίζοντας τον πόλεμο 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

«Το κράτος του Ισραήλ δεν έχει πλέον κανένα συμφέρον να συνεχίζει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, το μόνο που κάνει είναι ότι προκαλεί ζημιά στο πεδίο της ασφάλειας, σε πολιτικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο», δήλωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ, διαβεβαιώνοντας ότι ο στρατός συμμερίζεται την άποψή του.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, χώρας που διαδραματίζει ρόλο-κλειδί στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, ανέφερε από την πλευρά του πως «συντρέχουν» οι προϋποθέσεις για «την επανέναρξη των συνομιλιών».

«Πλέον πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της εκστρατείας στη Γάζα και στην επίτευξη των στόχων της, πρωτίστως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την ήττα της Χαμάς, ανέφερε από την πλευρά του χθες ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωνε την περασμένη εβδομάδα πως η κατάπαυση του πυρός είναι «κοντά», πως θα μπορούσε να κλειστεί συμφωνία ακόμη και εντός ημερών. Ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με διάφορους αξιωματούχους και αιρετούς. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αναμένεται στον Λευκό Οίκο την ερχόμενη Δευτέρα 7η Ιουλίου, είπε χθες Αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Έναυσμα του πολέμου ήταν έφοδος της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα συνεχίζουν να κρατούνται στον θύλακο 49, όμως τουλάχιστον 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 56.531 Παλαιστίνιους, στην πλειονότητά τους αμάχους, κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

