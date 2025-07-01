Ελ Σαλβαδόρ: Οι αρχές ανακοινώνουν πως απέτρεψαν τον σχηματισμό συμμορίας από μαθητές λυκείου

Οι αρχές του Σαλβαδόρ ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι εμπόδισαν σχεδόν πενήντα μαθητές λυκείου να σχηματίσουν εγκληματική οργάνωση, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε διατρανώνει πως συνεχίζει τον «πόλεμο» που κήρυξε στις συμμορίες.

«Έγινε βήμα αποφασιστικής σημασίας για την πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος με την εξάρθρωση απόπειρας σχηματισμού συμμορίας υπό την ηγεσία μαθητών» λυκείου της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας Ροδόλφο Δελγάδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στην οποία δεν επιτράπηκε η υποβολή ουδεμίας ερώτησης.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν 46 μαθητές λυκείου, 14 από τους οποίους είναι ανήλικοι, με την κατηγορία ότι ανήκουν σε «παράνομες οργανώσεις» και διέπραξαν αδικήματα «σεξουαλικής φύσης».

Η ομάδα δρούσε, συνέχισε, σε τρία δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα κι ήθελε να εκμεταλλευτεί το «κενό» που έχουν αφήσει οι συμμορίες εξαιτίας της συντριβής τους χάρη στην πολιτική του προέδρου Μπουκέλε, όπως επισήμανε.

Μετά την έναρξη, τον Μάρτιο του 2022, του «πολέμου» του προέδρου Μπουκέλε εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αυτή είναι η πρώτη φορά που οι αρχές ανακοινώνουν πως υπήρξε απόπειρα ίδρυσης συμμορίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Ασφάλειας Γουστάβο Βιγιατόρο, η ομάδα των μαθητών λυκείου επιδίωκε να σχηματιστεί εγκληματική οργάνωση «με όλα τα χαρακτηριστικά» γνωρίσματα των επίφοβων συμμοριών Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13) και Barrio 18.

Τα τρία χρόνια του «πολέμου» που κήρυξε ο αρχηγός του κράτους έχουν συλληφθεί κάπου 87.000 άνθρωποι, οι οποίοι κατηγορήθηκαν πως συνεργάζονταν με ή ανήκαν σε συμμορίες, κατά επίσημους αριθμούς.

Από αυτούς, κάπου 8.000 αφέθηκαν ελεύθεροι αφού διαπιστώθηκε πως ήταν αθώοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μπουκέλε.

Όμως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τονίζουν πως χιλιάδες αθώοι συνεχίζουν ακόμη να είναι έγκλειστοι στις φυλακές.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε άρχισε τον Ιούνιο του 2024 τη δεύτερη προεδρική θητεία του, την οποία εξασφάλισε με χαρακτηριστική άνεση, χάρη στη δημοτικότητα που του χάρισε ο «πόλεμος» κατά των συμμοριών, που οδήγησε σε δραστική μείωση των ανθρωποκτονιών.

Το Σύνταγμα του Σαλβαδόρ όριζε ρητώς πως η προεδρική θητεία είναι μία, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να θέσει υποψηφιότητα, που ενέκριναν μέλη του ανώτατου δικαστηρίου διορισμένα από το κοινοβούλιο, στο οποίο σχεδόν όλες τις έδρες καταλαμβάνουν μέλη της παράταξής του.

