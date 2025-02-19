Έρευνα με την υποψία της παράνομης χρηματοδότησης διεξάγεται σε Γερμανία και Αυστρία σε βάρος της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), καθώς ο φερόμενος ως δωρητής ήταν πιθανότατα «αχυράνθρωπος» Γερμανού δισεκατομμυριούχου.

Το σκάνδαλο, που ξέσπασε γύρω από την AfD λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, αφορά τη χρηματοδότηση διαφημιστικής καμπάνιας αξίας 2,35 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία υποτίθεται ότι δώρισε στο κόμμα το πρώην στέλεχος του αυστριακού ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας (FPÖ) και επιχειρηματίας στο Φοράρλμπεργκ, Γκέρχαρντ Ντίνγκλερ.

Η εν λόγω δωρεά είναι η μεγαλύτερη που έχει αναφερθεί ποτέ στο AfD και υλοποιείται με αφίσες σε πολλές γερμανικές πόλεις. Σύμφωνα ωστόσο με το περιοδικό Der Spiegel και την αυστριακή εφημερίδα Standard, οι αυστριακές αρχές ασφαλείας διαπίστωσαν ότι ακριβώς πριν από την δωρεά στο κόμμα, ο κ. Ντίνγκλερ έλαβε ποσό ύψους 2,6 εκατομμυρίων ευρώ από τον δισεκατομμυριούχο Χένινγκ Κόνλε, από το Ντούιζμπουργκ, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων.

Σύμφωνα με τα δύο έντυπα, ο κ. Ντίνγκλερ φέρεται να παρουσίασε πριν από λίγες εβδομάδες στην τράπεζά του Raiffeisenbank συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο ο κ. Κόνλε του κατέβαλε 2,6 εκατομμύρια ευρώ, «για ένα έργο ακινήτων». Λίγο αργότερα όμως, 2,34 εκατομμύρια μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό του σε εταιρία της Κολωνίας η οποία ειδικεύεται στην διαφήμιση με αφίσες, την ASS Werbe GmbH. Το AfD δήλωσε ακριβώς το ίδιο ποσό στις αρμόδιες υπηρεσίες της Bundestag στις αρχές Φεβρουαρίου.

Οι αυστριακές υπηρεσίες διερευνούν τώρα υποψίες για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και κρυφή χρηματοδότηση κομμάτων και, όπως επισημαίνεται από το Spiegel και την Standard, στην υπόθεση εμπλέκονται η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) της Γερμανίας και οι αυστριακές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, οι δωρεές μέσω «αχυρανθρώπων» απαγορεύονται και πρέπει σε κάθε περίπτωση να δηλώνεται η πραγματική ταυτότητα του χορηγού. Εάν η υποψία επιβεβαιωθεί, το κόμμα - αποδέκτης αντιμετωπίζει πρόστιμο ύψους τριπλάσιου από το ποσό που έλαβε, στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή περίπου επτά εκατομμυρίων ευρώ.

Το Spiegel επισημαίνει ότι ο δισεκατομμυριούχος Χένινγκ Κόνλε θεωρείται και στη Γερμανία «φάντασμα», καθώς είναι γνωστά ελάχιστα στοιχεία για εκείνον. Ο 81χρονος επιχειρηματίας, σύμφωνα με το περιοδικό, με κατοικίες στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο και μια εταιρία χαρτοφυλακίου στο Λιχτενστάιν, λέγεται ότι είχε υποστηρίξει την ΑfD και κατά το παρελθόν - μέσω άλλων παράνομων χορηγιών.

Το 2017, 150.000 ελβετικά φράγκα μεταφέρθηκαν στον προεκλογικό λογαριασμό του AfD και θεωρείται ότι προέρχονταν από τον ίδιο, με το κόμμα να επιχειρεί να αποκρύψει την ταυτότητά του, παρουσιάζοντας μια ψεύτικη - όπως αποδείχθηκε - λίστα 14 δωρητών, οι οποίοι είχαν προσληφθεί ως «αχυράνθρωποι». Ο πραγματικός χρηματοδότης αποκαλύφθηκε αργότερα, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες της ΒΚΑ, και η AfD πλήρωσε πρόστιμο 396.016 ευρώ. Ο κ. Κόνλε δεν απάντησε στις ερωτήσεις που υπέβαλε το Spiegel στο πλαίσιο της έρευνάς του, όπως δεν απάντησαν ο αυστριακός συνεργάτης του, ο Γκέρχαρντ Ντίνγκλερ, αλλά και η διαφημιστική εταιρία.

Εκπρόσωπος του AfD δήλωσε ότι το κόμμα δεν είχε μέχρι τώρα καμία ένδειξη ότι ο κ. Ντίνγκλερ δεν ήταν ο πραγματικός χορηγός και ότι ενεργούσε για λογαριασμό άλλου. Όταν ρωτήθηκε από την AfD για την προέλευση των χρημάτων, δήλωσε ότι «προέρχονται από δικά του περιουσιακά στοιχεία και δεν καταβάλλονται για λογαριασμό τρίτου». Ο εκπρόσωπος πάντως δεν απάντησε εάν η αρχηγός της AfD Αλίς Βάιντελ γνωρίζει τον Χένινγκ Κόνλε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

