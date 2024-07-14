Οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας διακόπηκαν έπειτα από τρεις ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων από τις οποίες δεν προέκυψε κάποιο βιώσιμο αποτέλεσμα, ανέφεραν το βράδυ του Σαββάτου δύο αιγυπτιακές πηγές, κατηγορώντας το Ισραήλ για έλλειψη πραγματικής πρόθεσης για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι πηγές, που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο να τηρηθεί η ανωνυμία τους, είπαν ότι η στάση των Ισραηλινών μεσολαβητών έδειχνε ότι υπάρχει «εσωτερική διαφωνία».

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η ισραηλινή αντιπροσωπεία ενέκρινε πολλούς από τους όρους που ήταν υπό συζήτηση αλλά στη συνέχεια επανερχόταν με τροποποιήσεις ή έθετε νέες προϋποθέσεις με τις οποίες υπήρχε ο κίνδυνος να καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις. Οι μεσολαβητές θεώρησαν «τις αντιφάσεις, τις καθυστερήσεις στις απαντήσεις και την εισαγωγή νέων όρων, αντίθετων με ό,τι είχε συμφωνηθεί προηγουμένως» ως ενδείξεις ότι η ισραηλινή πλευρά έβλεπε τις συνομιλίες ως μια τυπική διαδικασία που είχε ως στόχο να επηρεαστεί η κοινή γνώμη.

Νωρίτερα χθες η Αίγυπτος κάλεσε το Ισραήλ να μην παρακωλύει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις θέτοντας νέες απαιτήσεις που έρχονται σε αντίθεση με όσα έχουν συμφωνηθεί, μετέδωσε το αιγυπτιακό κανάλι Al Qahera News, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή.

Το Ισραήλ σπαταλά χρόνο σε επίσημες συναντήσεις για να παρασύρει την ισραηλινή κοινή γνώμη μακριά από την επίτευξη συμφωνίας, υποστήριξε αυτή η πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.