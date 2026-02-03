Γάζα: Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την απομάκρυνση των 5 πρώτων ασθενών μέσω του περάσματος της Ράφας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πέντε ασθενείς και επτά συνοδοί διακομίστηκαν ιατρικά από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφας μετά την επαναλειτουργία του τη Δευτέρα.

Η διακομιδή αυτή ήταν η πρώτη μέσω αυτού του περάσματος από κάποια στιγμή το 2025, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

Οι προηγούμενες απομακρύνσεις ασθενών μέσω αυτού του περάσματος είχαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις αρχές του 2025.

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε σήμερα ότι πέντε πρώτοι ασθενείς απομακρύνθηκαν χθες Τρίτη από τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος της Ράφας προς την Αίγυπτο, μετά την επαναλειτουργία του χθες Δευτέρα.

«Στις 2 Φεβρουαρίου ο ΠΟΥ και συνεργάτες του υποστήριξαν την ιατρική διακομιδή πέντε ασθενών και επτά συνοδών προς την Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

«Αυτή ήταν η πρώτη ιατρική διακομιδή μέσω αυτής της οδού από κάποια στιγμή το 2025», πρόσθεσε ο ίδιος αναφερόμενος σε κάποιες απομακρύνσεις ασθενών από τη Γάζα που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα που διήρκεσε η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις αρχές του 2025.

Περισσότεροι από 18.500 ασθενείς αναμένουν να απομακρυνθούν από τον παλαιστινιακό θύλακα έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, σημείωσε ο Λίντμαϊερ, εξηγώντας ότι υποφέρουν από τραύματα λόγω του πολέμου αλλά και από χρόνιες παθήσεις, όπως καρκίνος ή διαβήτης.

Εκπρόσωπος της UNICEF δήλωσε από την πλευρά του ότι από αυτούς τους ασθενείς οι 3.000 είναι παιδιά.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας επιλέγουν σε ποιους ασθενείς θα δώσουν προτεραιότητα, σημείωσε ο Λίντμαϊερ.

«Γνωρίζουμε ότι ασθενείς έχουν πεθάνει ουσιαστικά αναμένοντας να απομακρυνθούν (από τη Γάζα) και αυτό είναι κάτι φρικτό όταν ξέρεις ότι μόλις λίγα μίλια ή χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα αυτά είναι διαθέσιμη βοήθεια», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

