Ιράν: Μαζικές συλλήψεις ξένων υπηκόων στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Οι ιρανικές αρχές συνέλαβαν 139 ξένους υπηκόους στο κεντρικό τμήμα της χώρας κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, μετέδωσε σήμερα Τρίτη ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

«Κατά την εξέταση των υποθέσεων που συνδέονται με τους ταραξίες, διαπιστώθηκε ότι 139 άνθρωποι που συνελήφθησαν είναι ξένοι», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης Γιαζντ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, Αχμάντ Νεγκαχμπάν.

247 citizens were arrested across Iran in connection with the January nationwide protests, as intelligence agencies in Yazd and Chaharmahal & Bakhtiari reported mass detentions.#MassArrest

Read more in HRANA’s report:https://t.co/nQSxAf3316 pic.twitter.com/hjZpRjd1E2 — HRANA English (@HRANA_English) February 3, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτοί εμπλέκονταν «στη διοργάνωση, την υποκίνηση και τη διάπραξη ταραχών, σε επαφή σε ορισμένες περιπτώσεις με δίκτυα στο εξωτερικό».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν, που ξέσπασαν αρχικά στις 28 Δεκεμβρίου σε διαμαρτυρία για το υψηλό κόστος διαβίωσης, εξελίχθηκαν σε αντικυβερνητικό κίνημα, η καταστολή του οποίου είχε, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, χιλιάδες νεκρούς.

Οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν ότι πάνω από 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις, αλλά δηλώνουν ότι τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες» που ενεργούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η ιρανική προεδρία έδωσε την Κυριακή στη δημοσιότητα τα ονόματα 2.986 προσώπων που σκοτώθηκαν στις ταραχές αυτές, σε κατάλογο 3.117 νεκρών.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), που έχει έδρα στις ΗΠΑ, έχει ανακοινώσει ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο 6.854 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους διαδηλωτών, ενώ σύμφωνα με άλλες οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο απολογισμός είναι πολύ υψηλότερος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

