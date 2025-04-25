Στη Μόσχα έφτασε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ προκειμένου να έχει περαιτέρω συνομιλίες με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ ελπίζει να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα στις συνομιλίες πριν ο Αμερικανός πρόεδρος κλείσει 100 ημέρες στο Οβάλ Γραφείο του την επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Γουίτκοφ θα πρέπει να βρει έναν τρόπο ώστε να μεταδώσει στον Ρώσο πρόεδρο το αίσθημα της απογοήτευσης του προέδρου για τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο την Πέμπτη, ενώ ελπίζει να σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο Κίεβο να συμφωνήσει με την πρότασή της.

Η επίσκεψη αυτή του Γουίτκοφ είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται αυτόν τον μήνα και η τέταρτη από τον Ιανουάριο και έρχεται μετά από ακόμα μία δύσκολη νύχτα με μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 10.

Πηγή: skai.gr

