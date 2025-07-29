Ένας 36χρονος αστυνομικός είναι ανάμεσα στους 4 νεκρούς από την επίθεση ενόπλου σε ουρανοξύστη χθες το απόγευμα (τοπική ώρα, ξημερώματα ώρα Ελλαδας) στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Ο Ντινταρούλ Ισλάμ είχε μεταναστεύσει στις ΗΠΑ από το Μπαγκλαντές. Είχε δύο παιδιά και η σύζυγός του ήταν έγκυος στο τρίτο τους παιδί. Ο αστυνομικός πυροβολήθηκε από τον 27χρονο δράστη Σέιν Ντέβον Ταμούρα, προσπαθώντας να γλιτώσει τους πολίτες.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι αρχές χαρακτήρισαν την πράξη του «ηρωική».

Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης (NYPD) ανασύρουν τη σορό του Didarul Islam, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής

Αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα αστυνομικό - ο οποίος έπεσε στο καθήκον - ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι «έκανε αυτό που κάνει καλύτερα... σώζοντας ζωές. Προστάτευε τους Νεοϋορκέζους».

Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης NYPD αποτίουν φόρο τιμής κατά τη μεταφορά της σορού του συναδέλφου τους από το νοσοκομείο Presbyterian στον ιατροδικαστή

Πιστεύεται ότι ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε πρώτο τον αστυνομικό καθώς έμπαινε στον ουρανοξύστη στην οδό Παρκ Άβενιου 345. Στη συνέχεια επιτέθηκε σε άλλους, ανεβαίνοντας στον 33ο όροφο του κτιρίου, πριν αυτοκτονήσει με το όπλο του.

Ο Ταμούρα εισήλθε στον χώρο υποδοχής του ουρανοξύστη, έστριψε προς τα δεξιά και αμέσως πυροβόλησε τον αστυνομικό, ο οποίος φυλούσε το κτίριο.

Στη συνέχεια ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε επί τόπου μία γυναίκα και δύο άνδρες, ανοίγοντας πυρ αδιακρίτως στο λόμπι του κτιρίου.

Παραδόξωςλόγο άφησε μία γυναίκα να τον προσπεράσει χωρίς να την πυροβολήσει και κατευθύνθηκε προς το ασανσέρ με το οποίο ανέβηκε ως τα γραφεία της εταιρείας Rudin Management στον 33ο όροφο.

Εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του με μία σφαίρα στο στήθος.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) ανέφερε ότι ο συνάδελφός τους «αντιπροσώπευε το καλύτερο του τμήματός μας» και ανέφερε ότι «προστάτευε τους Νεοϋορκέζους από τον κίνδυνο, όταν το νήμα της ζωής του κόπηκε τραγικά».

Police Officer Didarul Islam represented the very best of our department.



He was protecting New Yorkers from danger when his life was tragically cut short today.



We join in prayer during this time of incomprehensible pain. We will forever honor his legacy.#FidelisAdMortem pic.twitter.com/vkBZetsz2N — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 29, 2025

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, μετά την επίθεση, είπε ότι συναντήθηκε με την οικογένεια του εκλιπόντος αστυνομικού και εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον ίδιο και τις υπηρεσίες που προσέφερε από τη θέση του, για περισσότερα από τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

