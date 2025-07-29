Βερολίνο: «Επιχείρηση αερογέφυρα» για τη Γάζα

Η Γερμανία, σε συνεργασία με την Ιορδανία, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για τη δημιουργία αερογέφυρας, με στόχο την αποστολή τροφίμων και φαρμάκων στη Γάζα, ως απάντηση στην επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Η γερμανική ηγεσία φαίνεται να εντείνει την πίεση προς το Ισραήλ για λήψη άμεσων μέτρων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται νέα δεδομένα μέσω πρόσφατης δημοσκόπησης που αποτυπώνει τη μεταστροφή της κοινής γνώμης στη Γερμανία.

Επιχείρηση αερογέφυρα: Η διπλωματική προσπάθεια και οι συμμετέχοντες

Με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την έναρξη της *"επιχείρησης αερογέφυρα"*, μετά από έκτακτη σύγκληση του ομοσπονδιακού συμβουλίου ασφαλείας. Η αποστολή αυτή θα υλοποιηθεί σε συντονισμό με την Ιορδανία, ενώ στο σχέδιο έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση συμμετοχής η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία, προσφέροντας πακέτα τροφίμων και φαρμάκων.

Κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο αναφέρουν πως αναμένονται άμεσες διπλωματικές επαφές με το Ισραήλ, καθώς ενδέχεται να μεταβεί εντός της εβδομάδας στην περιοχή ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, μεταφέροντας το μήνυμα της απόφασης της γερμανικής κυβέρνησης.

Προβληματισμοί και δηλώσεις

Παρά την ανάληψη πρωτοβουλίας, ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν επιφυλάξεις για την εφαρμοσιμότητα της λύσης της αερογέφυρας, καθώς, όπως σημειώνουν, αντιμετωπίζει σοβαρά πρακτικά προβλήματα και δεν δύναται να αντιμετωπίσει μακροπρόθεσμα τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Ο Φρίντριχ Μερτς, πιεζόμενος από την αντιπολίτευση και την γερμανική κοινή γνώμη, δήλωσε χαρακτηριστικά από την καγκελαρία πως *"το Ισραήλ πρέπει άμεσα, σε μεγάλη έκταση και με βιώσιμο τρόπο να βελτιώσει την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα"*. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόσφατη παροχή τροφίμων από το Ισραήλ αποτελεί *"πρώτο βήμα"*, ζητώντας περαιτέρω και παρατεταμένη κατάπαυση του πυρός. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε πως η Χαμάς οφείλει να απελευθερώσει τους ομήρους και να καταθέσει τα όπλα, με έμφαση στους ομήρους γερμανικής υπηκοότητας.

Ο Μερτς προειδοποίησε επίσης για τα σχέδια περαιτέρω προσάρτησης της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, παρότι το Βερολίνο, όπως διευκρίνισε, δεν προτίθεται προς το παρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, σε αντίθεση με τη στάση της Γαλλίας. *"Αυτό δεν είναι το πρώτο, αλλά ενδεχομένως ένα από τα τελικά βήματα"*, σχολίασε σχετικά, ενώ το ίδιο βράδυ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου.

Αλλαγή στάσης στη γερμανική κοινή γνώμη

Αξιοσημείωτα ευρήματα προκύπτουν από πρόσφατη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του περιοδικού STERN και του δικτύου RTL. Συγκεκριμένα, το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η γερμανική κυβέρνηση οφείλει να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπό το βάρος της δραματικής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα.

Ενδεικτικό της τάσης είναι το γεγονός ότι το 77% των ψηφοφόρων των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, το 94% των ψηφοφόρων της Αριστεράς και το 88% των Πρασίνων, καθώς και το 61% των εκλογέων της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, εκφράζουν την ανάγκη εντονότερων πιέσεων της Γερμανίας προς το Ισραήλ.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.