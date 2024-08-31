Γάζα: Ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί κατά της πολιομυελίτιδας

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς δήλωσε ότι ξεκίνησαν σήμερα οι εμβολιασμοί κατά της πολιομυελίτιδας στη Λωρίδα της Γάζας, με μια ανθρωπιστική οργάνωση να τονίζει ότι η εκστρατεία εμβολιασμού θα συνεχίσει σε μεγαλύτερη κλίμακα από αύριο.

Την Πέμπτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να προχωρήσουν σε μια σειρά «ανθρωπιστικών παύσεων» του πυρός, διάρκειας τριών ημερών η καθεμία, στην κεντρική, νότια και βόρεια Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να ξεκινήσει από αύριο Κυριακή η εκστρατεία εμβολιασμού 640.000 παιδιών κατά της πολιομυελίτιδας.

Λόγω των κατεστραμμένων δρόμων και του εκτοπισμένου πληθυσμού, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επισημάνει ότι μπορεί να χρειαστεί μια επιπλέον ημέρα για τους εμβολιασμούς σε κάθε περιοχή και η συμφωνία προβλέπει ότι οι παύσεις εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς λόγους - που αναμένεται να γίνεται κάθε μέρα από νωρίς το πρωί μέχρι νωρίς το βράδυ - στη συνέχεια να παραταθούν. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «χρειάζεται τουλάχιστον 90% κάλυψη σε κάθε φάση της εκστρατείας για να σταματήσει η επιδημία».

«Ομάδες από το υπουργείο Υγείας, την UNRWA και μκο ξεκίνησαν την εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας σήμερα Σάββατο», δήλωσε ο γιατρός Μούσα Αμπέντ, επικεφαλής υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Ένας μέλος μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το υπουργείο Υγείας ξεκίνησε σήμερα τη χορήγηση των πρώτων εμβολίων, αλλά ότι η εκστρατεία εμβολιασμού θα γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα την Κυριακή.

Στις 23 Αυγούστου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένα βρέφος παρέλυσε αφού προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα. Αυτό ήταν το πρώτο κρούσμα στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 25 χρόνια.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι έχει διανείμει περίπου 1,2 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου nOPV2. Η δεύτερη δόση του εμβολίου πρέπει να χορηγείται τέσσερις εβδομάδες μετά την πρώτη.

Γονείς τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θα πάνε τα παιδιά τους για να εμβολιαστούν, ιδιαίτερα υπό τον φόβο επιδημιών στον παλαιστινιακό θύλακα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, οι οποίοι σχεδόν όλοι έχουν εκτοπιστεί από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.