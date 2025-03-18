Γάζα: Κατάρ, Σ. Αραβία και Παλαιστινιακή Αρχή καταδικάζουν τις επιδρομές των IDF

Τo Κατάρ, χώρα που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικές προσπάθειες για τη λήξη του πολέμου στη Γάζα, Κατάρ, καταδίκασε σθεναρά την επανέναρξη των βομβαρδισμών των IDF στον θύλακα.



Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ «προειδοποιεί ότι οι κλιμακούμενες πολιτικές [του Ισραήλ] θα αναφλέξουν τελικά την περιοχή και θα υπονομεύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητά της», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καλεί τη διεθνή κοινότητα να «αναγκάσει» το Ισραήλ να τερματίσει την «επιθετικότητά» του.Ο εκπρόσωπος του Αμπάς καταδικάζει τα χτυπήματα, και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναγκάσει «τη δύναμη της κατοχής να σταματήσει την επιθετικότητά της εναντίον του λαού μας παντού στη Λωρίδα της Γάζας », ενώ ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουσταφά απευθύνει παρόμοια έκκληση κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου της Παλαιστινιακής Αρχής.Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταγγέλλει επίσης κλιμάκωση «με τον πιο έντονο τρόπο», καλώντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει για να σταματήσει αυτό που περιγράφει ως εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων.

