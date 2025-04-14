Χάρκοβο: Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην ανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ αναφέρει πως το ρωσικό πυροβολικό έπληξε την πόλη Κουπιάνσκ, με αποτέλεσμα ένας 68χρονος και μια 61χρονη να χάσουν τη ζωή τους.

Επιπλέον, εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης στην κοινότητα Σεβτσενκόβε, στα δυτικά του Κουπιάνσκ, μια 77χρονη και ένας 52χρονος βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Η πόλη Κουπιάνσκ είχε καταληφθεί από τους εισβολείς λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά απελευθερώθηκε πέντε μήνες αργότερα. Τους τελευταίους μήνες, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον της πόλης, συνεχίζοντας παράλληλα την προέλασή τους σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

