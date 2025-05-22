Η Αρκτική, κάποτε μια περιοχή ειρηνικής συνεργασίας, μετατρέπεται γρήγορα σε πεδίο μάχης για πόρους και εδάφη.

Στην καρδιά της βρίσκεται η Νορβηγία – που συνορεύει με τη Ρωσία και φιλοξενεί το μυστικό στρατιωτικό αρχηγείο μέσα σε ένα βουνό, όπου οποιοσδήποτε πιθανός πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα συντονιζόταν με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Μία ματιά στο κέντρο διοίκησης και στα νορβηγικά πολεμικά πλοία που ηγούνται στρατιωτικών ασκήσεων στα ύδατα της Αρκτικής, δίνει το παρακάτω βίντεο του BBC.

Πηγή: skai.gr

