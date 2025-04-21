Η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας κατηγόρησε σήμερα Δευτέρα τον ισραηλινό στρατό για «εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες» στο επεισόδιο κατά το οποίο 15 διασώστες σκοτώθηκαν το Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας, αμφισβητώντας τα πορίσματα μιας εσωτερικής έρευνας που δόθηκαν χθες, Κυριακή, στη δημοσιότητα από το Ισραήλ.

«Το βίντεο, που τραβήχτηκε από ένα μέλος πληρώματος ασθενοφόρου, αποδεικνύει πως το αφήγημα της ισραηλινής κατοχής είναι ψευδές και καταδεικνύει ότι η ισραηλινή κατοχή προχώρησε σε εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μοχάμεντ Αλ-Μουγάιρ, αξιωματούχος της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας στη Γάζα.

Αυτός ο τελευταίος κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «παρακάμψει» τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς δικαίου.

Στις 23 Μαρτίου, μερικές ημέρες μετά την επανάληψη της επίθεσής τους στη λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά στρατεύματα είχαν ανοίξει πυρ εναντίον ομάδων της πολιτικής άμυνας και της Ερυθράς Ημισελήνου στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έξι μέλη της Χαμάς, του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος που ο ισραηλινός στρατός πολεμάει σε αντίποινα για τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο ισραηλινό έδαφος, βρίσκονταν μέσα στα ασθενοφόρα που δέχθηκαν τα πυρά.

Εσωτερική έρευνα του στρατού, τα συμπεράσματα της οποίας έδωσαν χθες, Κυριακή, στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, έδειξε ωστόσο ότι έγιναν «επαγγελματικά σφάλματα», ενώ υπήρξαν επίσης «ανυπακοή» και «κακή συνενόηση» μεταξύ των ισραηλινών στρατιωτών που εμπλέκονται στα πυρά.

Μολονότι ο στρατός ανακοίνωσε πως απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ένας αξιωματικός που διοικούσε εκείνη την ημέρα τους στρατιώτες στο πεδίο, η έρευνά του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι στρατιώτες δεν άνοιξαν πυρ «στα τυφλά», ενώ «δεν έφερε στο φως καμιά ένδειξη που να στηρίζει τις κατηγορίες περί εκτελέσεων».

Τα θύματα ήταν οκτώ μέλη της Ερυθράς Ημισελήνου, έξι μέλη της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας στη Γάζα και ένα μέλος της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Τα πτώματα είχαν βρεθεί μέρες μετά τα πυρά, θαμμένα στην άμμο, σ' αυτό που το Γραφείο του ΟΗΕ για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις (OCHA) χαρακτήρισε «ομαδικό τάφο».

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος έχει ήδη απορρίψει τα συμπεράσματα της ισραηλινής έρευνας.

«Στο μέτρο που η έκθεση είναι γεμάτη ψέματα, είναι άκυρη και ανενεργή επειδή δικαιολογεί τους φόνους και αποδίδει την ευθύνη του επεισοδίου σ' ένα προσωπικό λάθος της διοίκησης στο πεδίο, την ώρα που η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική», δήλωσε χθες, Κυριακή, στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νεμπάλ Φαρσάχ, η εκπρόσωπος της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στη Ραμάλα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το επεισόδιο αυτό είχε προκαλέσει διεθνές κύμα αγανάκτησης, με τον ύπατο αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ να κάνει λόγο για ένα ενδεχόμενο «έγκλημα πολέμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

