Του Γιάννη Χανιωτάκη

Οι ασθενείς με καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο στερούνται φάρμακα και δοκιμές επαναστατικών νέων θεραπειών, λόγω της γραφειοκρατίας και του αυξημένου κόστους που προκάλεσε η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την αποκαλυπτική έκθεση που κάνει ο Guardian.

Η έκθεση, η πιο ολοκληρωμένη στο είδος της από το 2019, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το Brexit επηρεάζει την πρακτική ικανότητα των γιατρών του NHS να εντάσσει ασθενείς σε διεθνείς κλινικές δοκιμές – έναν από τους πιο σημαντικούς διαύλους πρόσβαση σε νέα φάρμακα κατά του καρκίνου.

Σύμφωνα με τον Guardian, την ώρα που η Ευρώπη ζει μια «χρυσή εποχή» πρωτοποριακής έρευνας και νέων θεραπειών, το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζεται να μένει πίσω.

Η έκθεση δημοσιοποιείται σε μια κατά την οποία τα περιστατικά καρκίνου αυξάνονται ραγδαία, λόγω του γηράσκοντος πληθυσμού, της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης του και της βελτίωσης των διαγνωστικών μεθόδων. Ωστόσο, παρά τη ραγδαία αύξηση της ανάγκης για νέες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες, το ρυθμιστικό πλαίσιο που προέκυψε μετά το Brexit φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες και τους ερευνητικούς φορείς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος εισαγωγής νέων αντικαρκινικών φαρμάκων για τους Βρετανούς έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί ως αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας μετά το Brexit. Οι πρόσθετοι κανόνες και το κόστος έχουν «σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο» στην έρευνα για τον καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας «νέα εμπόδια» που «αναστέλλουν την έρευνα που σώζει ζωές», αναφέρει η έκθεση αναδεικνύοντας τρεις τομείς που επλήγησαν σοβαρά:

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις κλινικές δοκιμές

Η κινητικότητα των ερευνητών

Η πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και συνεργασία

Τα βρετανικά πανεπιστήμια και οι ομάδες κλινικών δοκιμών δυσκολεύονται πλέον να προσελκύσουν κορυφαίους επιστήμονες από το εξωτερικό, με την έκθεση να συνιστά τη δημιουργία συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης για τον έλεγχο φαρμάκων, με στόχο τη μείωση του κόστους για τους ερευνητές που διεξάγουν διασυνοριακές δοκιμές. Χωρίς αυτό, οι ασθενείς θα αντιμετωπίσουν περαιτέρω καθυστερήσεις στις δοκιμές στο μέλλον, στερώντας τους την πρόσβαση σε δυνητικές σωτήριες θεραπείες.

Ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Ενισχύουμε τη σχέση μας με την ΕΕ στον τομέα της έρευνας και παρέχουμε εκτεταμένη υποστήριξη σε ερευνητές».

Πηγή: skai.gr

