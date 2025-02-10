Γάζα: Οι μεσολαβήτριες χώρες φοβούνται κατάρρευση της συμφωνίας

Κατάρρευση της συμφωνίας εκεχειρίας φοβούνται τώρα οι μεσολαβήτριες χώρες, μετά την απόφαση της Χαμάς να αναβάλει μέχρι νεωτέρας την απελευθέρωση ομήρων.



Ανακοίνωσαν ότι οι συζητήσεις αναβλήθηκαν έως ότου οι ΗΠΑ διευκρινίσουν τη θέση τους για τη συνέχιση της συμφωνίας εκεχειρίας.

Η Χαμάς είπε στους μεσολαβητές ότι το Ισραήλ δεν θέλει πραγματικά να εφαρμόσει τη συμφωνία ανέφεραν αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας. Είπε στους διαμεσολαβητές ότι οι εγγυήσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός δεν υφίστανται πλέον λόγω του σχεδίου εκτοπισμού του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία, που μετέβη το Σαββατοκύριακο στην Ντόχα του Κατάρ για τις συνομιλίες σχετικά με τη δεύτερη φάση της κατάπαυσης πυρός, επέστρεψε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ισραήλ, ανακοίνωσε το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, με αντικείμενο συζήτησης τη σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Αμπντελάτι ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον την Κυριακή για συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους στον απόηχο της εκτεταμένης οργής στην περιοχή λόγω του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα που θα προβλέπει τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων κατοίκων της.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της Χαμάς, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς διέταξε τον στρατό να «τεθεί σε ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας για οποιοδήποτε σενάριο» και να υπερασπιστεί τις ισραηλινές κοινότητες.

Εξάλλου, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου θα συγκαλέσει εκτάκτως απόψε Δευτέρα το συμβούλιο ασφαλείας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να συνεδριάσει αύριο. Στο συμβούλιο αυτό μετέχουν μεταξύ άλλων οι υπουργοί Άμυνας, Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικών.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι αναβάλλει μέχρι νεωτέρας την απελευθέρωση περισσότερων Ισραηλινών ομήρων η οποία ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της οργάνωσης Αμπού Ομπέιντα στο Telegram.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός από το Ισραήλ και στα εμπόδια που βάζει το Ισραήλ στη ροή της βοήθειας που εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ομπέιντα είπε επίσης ότι το Ισραήλ καθυστέρησε την επιστροφή των εκτοπισμένων κατοίκων της Γάζας στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Η τρομοκρατική ομάδα απαιτεί «αναδρομική αποζημίωση» για τις υποτιθέμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, διαφορετικά δεν θα απελευθερώσει ομήρους μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν στη Γάζα στο πλαίσιο του σχεδίου του για αμερικανική «κυριότητα» των κατεστραμμένων από τον πόλεμο εδαφών.

Πηγή: skai.gr

