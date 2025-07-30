Επτά ακόμη άνθρωποι πέθαναν από ασιτία στη Λωρίδα της Γάζας μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής που ελέγχεται από τη Χαμάς. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Al Jazeera, από το πρωί της Τετάρτης έχουν χάσει τη ζωή τους συνολικά 75 Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από ασιτία από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς το 2023 ανέρχεται πλέον σε 154, ανάμεσά τους 89 παιδιά, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Την Τρίτη, εμπειρογνώμονες για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια με τη στήριξη του ΟΗΕ προειδοποίησαν ότι το χειρότερο σενάριο λιμού "βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη" στη Γάζα.

Το Ισραήλ υποστηρίζει πως δεν επιβάλλει περιορισμούς στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – ισχυρισμός που δεν γίνεται αποδεκτός από στενούς Ευρωπαίους συμμάχους του, τον ΟΗΕ και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Επίσκεψη απεσταλμένου των ΗΠΑ και νεκροί κοντά σε κέντρο διανομής βοήθειας

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται την Πέμπτη να μεταβεί στο Ισραήλ για συνομιλίες σχετικά με την κρίση.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στη χώρα μετά από σχεδόν τρεις μήνες, και έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την αποχώρηση των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ισραήλ από τις συνομιλίες κατάπαυσης πυρός στην Ντόχα, με την Ουάσιγκτον να κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη.

Παράλληλα, έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν το πρωί της Τετάρτης κοντά σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας της Gaza Humanitarian Foundation (GHF) στη Ράφα, σύμφωνα με πηγές νοσοκομείων της Γάζας που επικαλείται το BBC.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι συγκεντρωμένοι πολίτες προσπάθησαν να εισέλθουν στο κέντρο λίγο πριν ανοίξει και τότε δέχθηκαν επίθεση από ισραηλινό άρμα μάχης.

Ωστόσο, η GHF δήλωσε στο BBC ότι δεν υπήρξαν θάνατοι εντός ή κοντά στις εγκαταστάσεις της.

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανέφερε ότι είχε απέναντί του «συγκέντρωση υπόπτων» που αποτελούσαν απειλή, οι οποίοι προειδοποιήθηκαν να απομακρυνθούν, και στη συνέχεια έγιναν «προειδοποιητικά πυρά» από απόσταση «εκατοντάδων μέτρων» από το κέντρο διανομής.

Το IDF προσέθεσε ότι μια πρώτη αξιολόγηση δείχνει πως τα αναφερόμενα θύματα δεν συμφωνούν με τα δεδομένα που έχει στην κατοχή του.

Σχεδόν καθημερινά φονικά περιστατικά σε χώρους διανομής βοήθειας

Καθημερινά καταγράφονται θανατηφόρα επεισόδια κοντά σε σημεία διανομής της GHF, με Παλαιστινίους να κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό ή ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας ότι ανοίγουν πυρ σε πολίτες που αναζητούν ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο ισραηλινός στρατός αμφισβητεί τους αριθμούς των θυμάτων.

Αργότερα την Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 103 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα ακόμη πτώμα ανασύρθηκε από τα ερείπια μέσα σε ένα 24ωρο. Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τη Χαμάς, 60 σκοτώθηκαν την ώρα που αναζητούσαν βοήθεια.

Πηγές ανέφεραν ότι την Τρίτη μόνο 109 φορτηγά βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα. Ελάχιστα έφτασαν στον προορισμό τους, καθώς λεηλατήθηκαν μετά τη διέλευση των συνόρων.

Σε σκηνές που έχουν γίνει πλέον οικείες, οχήματα με σακιά αλευριού κατακλύστηκαν από απελπισμένα πλήθη – με κάποιους να τα προορίζουν για τις οικογένειές τους και άλλους να τα μεταπωλούν.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι απαιτούνται τουλάχιστον 600 φορτηγά καθημερινά για να αρχίσει η αντιμετώπιση της κρίσης.

Το Ισραήλ επέβαλε ολοκληρωτικό αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας στις αρχές Μαρτίου, προτού επαναλάβει την ευρείας κλίμακας επίθεση κατά της Χαμάς δύο εβδομάδες αργότερα, τερματίζοντας δίμηνη εκεχειρία. Όπως υποστηρίζει, στόχος ήταν η πίεση στη Χαμάς για απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων.

Παρότι ο αποκλεισμός χαλάρωσε μερικώς έπειτα από διεθνείς πιέσεις, οι ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα επιδεινώνονται.

Η ισραηλινή επίθεση ξεκίνησε μετά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 αιχμαλωτίστηκαν.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, από τότε έχουν σκοτωθεί 60.138 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

