Σε τηλεφωνική συνομιλία που η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απόψε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, του ζήτησε να βάλει άμεσα τέλος στις εχθροπραξίες, διότι "η κατάσταση στη Γάζα είναι αδικαιολόγητη και αφόρητη".

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, "η συνομιλία αποτέλεσε ευκαιρία για να τονισθεί και πάλι πόσο επείγουσα είναι η παροχή εγγυήσεων για πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η Ρώμη εγγυήθηκε τη συνέχιση της προσφοράς της, μέσω της πρωτοβουλίας Food for Gaza".

Η Ιταλία γνωστοποίησε επίσης ότι θα υποδεχθεί άλλους 50 Παλαιστίνιους και θα συμβάλει στην αποστολή νέας ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

