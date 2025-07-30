Ο Αμερικανός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει αύριο Πέμπτη στο Ισραήλ για να "συζητήσει τα επόμενα βήματα" σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

"Ο απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ θα μεταβεί στο Ισραήλ την Πέμπτη, όπου θα συναντήσει αξιωματούχους προκειμένου να συζητήσει τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης στη Γάζα", διευκρίνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο Γουίτκοφ συνέχισε τις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και του Ισραήλ για επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, και παραδέχτηκε την αποτυχία αυτών των συνομιλιών στις 24 Ιουλίου.

Στο ταξίδι του στη Σκωτία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι "πιθανή" μια εκεχειρία στη Γάζα και ότι "πραγματικός λιμός" εκτυλίσσεται στο παλαιστινιακό έδαφος. Δήλωσε επίσης ότι περιμένει να δημιουργηθούν κέντρα διανομής τροφίμων για τη σίτιση περισσοτέρων ανθρώπων στη Γάζα, όπου έχει αρχίσει να επικρατεί λιμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

