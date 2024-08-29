Γάζα: Διακόπτει την αποστολή τροφίμων ο ΟΗΕ

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (World Food Program), που διακινεί καθημερινά μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ότι διακόπτει από σήμερα τη δραστηριότητά του μέχρι νεωτέρας. Αιτία αυτής της δραματικής απόφασης αποτέλεσαν πυροβολισμοί ισραηλινών στρατιωτών κατά οχήματος του WFP.



Σύμφωνα με την καταγγελία του Επισιτιστικού Προγράμματος, το όχημά του ήταν εφοδιασμένο με όλες τις απαραίτητες άδειες διακίνησης που εκδίδει ο ισραηλινός στρατός και είχε ήδη ενημερώσει σχετικά με το δρομολόγιο μεταφοράς τροφίμων, αρχικά με προορισμό την νότια Γάζα και στη συνέχεια για την επιστροφή του στο βόρειο τμήμα του θύλακα. Επιστρέφοντας στη βόρεια Γάζα και ενώ κινείτο σε μικρή απόσταση από στρατιωτικό φυλάκιο, το όχημα του WFP δέχθηκε πάνω από δέκα σφαίρες, πέντε από τις οποίες στρέφονταν κατά της πλευράς του οδηγού. Όπως δηλώνουν εκπρόσωποι της οργάνωσης «ήταν καθαρά θέμα τύχης που δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες».

Στην Χαν Γιουνίς 1,26 εκατομ. δόσεις εμβολίου

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα το πρωί σχετική ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει την δέσμευσή του να μην παρεμποδίζει την δραστηριότητα των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων στη Γάζα, δηλώνοντας παράλληλα, με απολογητικό ύφος, ότι το συμβάν θα διερευνηθεί. Η διακοπή της διακίνησης τροφίμων στη Γάζα από τον Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ συμβαίνει σε μία πολύ ευαίσθητη συγκυρία για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.



Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι οι ισραηλινοί εμπειρογνώμονες που μετέβησαν χθες στην Ντόχα για να συναντηθούν με τους ομολόγους τους από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ, συζητούν σοβαρά το ενδεχόμενο μίας διακοπής, ή έστω, περιορισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων ανά περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία γενικευμένη επιχείρηση εμβολιασμού παιδιών κατά της πολιομυελίτιδας. Ύστερα από σχετικό αίτημα που εξέφρασε πριν από δύο εβδομάδες ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η ανάγκη μαζικού εμβολιασμού των ανηλίκων Παλαιστινίων της Γάζας φέρεται να είχε τονιστεί ιδιαίτερα από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, κατά την τελευταία κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον ισραηλινό Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα.



Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, έγινε ήδη σχετική προεργασία από τον Διεθνή Οργανισμό Υγείας, την UNRWA και την UNICEF για εμβολιασμό 640.000 παιδιών της Γάζας. Για αυτόν τον σκοπό, τοπικοί παράγοντες των συναρμοδίων φορέων του ΟΗΕ ανέφεραν ότι έχουν συγκεντρωθεί σε ειδικά νοσοκομειακά ψυγεία στη Χαν Γιούνις συνολικά 1.260.000 δόσεις εμβολίων κατά της πολιομυελίτιδας, έτοιμα προς χορήγηση το αμέσως επόμενο διάστημα, με την διαδικασία εμβολιασμού να μπορεί να αρχίσει άμεσα – ίσως και από αύριο.

