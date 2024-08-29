Ρωσία: Νέα σύλληψη αξιωματούχου για διαφθορά

Νέα σύλληψη Ρώσου αξιωματούχου για διαφθορά. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνελήφθη για απάτη ο πρώην υφυπουργός Άμυνας Πάβελ Ποπόφ.



Ο Ποπόφ και η οικογένειά του διαθέτουν πολυάριθμα ακίνητα σε αριστοκρατικές περιοχές της Μόσχας, στις περιφέρειες της Μόσχας και του Κρασνοντάρ αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων ρουβλιών (5 εκατ. ευρώ), δήλωσε η ρωσική ερευνητική επιτροπή.

O Ποπόφ κινδυνεύει με φυλάκιση έως και 10 ετών με πρόστιμο έως και 1 εκατομμύριο ρούβλια.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, την περίοδο 2021 - 2024, ο Ποπόφ, ως υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη λειτουργία του θεματικού πάρκου για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Patriot Park, πλούτισε σε βάρος του ιδρύματος μαζί με άλλους δύο συνεργούς του.

