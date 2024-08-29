Λαβρόφ: Η Ρωσία ήταν έτοιμη για συνομιλίες πριν από την «απερίσκεπτη κίνηση» στο Κουρσκ

«Κοινωνική ωρολογιακή βόμβα» αποτελούν για τον Βλαντίμιρ Πούτιν οι θάνατοι στρατεύσιμων στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που εδρεύει στις ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η δεξαμενή σκέψης, η χρήση νεοσύλλεκτων στο Κουρσκ αποτελεί πλήγμα για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο επικεφαλής διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν αιχμαλωτίσει περίπου 600 Ρώσους στρατιώτες από την έναρξη της διασυνοριακής εισβολής τους στο Κουρσκ πριν από τρεις εβδομάδες.

Πιστεύεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους αιχμαλώτους πολέμου είναι στρατεύσιμοι — νέοι και σχετικά άπειροι στρατιώτες που πιθανώς πίστευαν ότι δεν θα έβλεπαν καμία πραγματική μάχη στην ενός έτους υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Σίγουρα δεν θα περίμεναν να δουν μάχη σε ρωσικό έδαφος. Ωστόσο, οι αναλυτές πιστεύουν ότι επί του παρόντος αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της αμυντικής δύναμης στην περιοχή του Κουρσκ.

«Είναι αυτοί που συλλαμβάνονται, είναι αυτοί που περικυκλώνονται. Και αυτό είναι ένα ευάλωτο σημείο για τον Πούτιν όσον αφορά το εσωτερικό του κύρος», δήλωσε η Καρολίνα Χιρντ, αναπληρώτρια επικεφαλής της ομάδας της Ρωσίας στο Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, μια δεξαμενή σκέψης των ΗΠΑ.



Κατά την έναρξη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε υποσχεθεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν στις μάχες στρατεύσιμοι.



Αλλά με τις αναφορές για νεαρούς στρατεύσιμους να πεθαίνουν ή να αποστέλλονται στο μέτωπο, ο θυμός αυξάνεται μεταξύ των οικογενειών.



«Εφόσον συνεχίζει να αποδεικνύει ότι δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να προστατεύσει τους στρατεύσιμους στο Κουρσκ και να τους χρησιμοποιεί ως κύρια αμυντική γραμμή, αναμένω ότι αυτό θα έχει κοινωνικές επιπτώσεις στο μέλλον», εκτίμησε η Χιρντ.



Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι οι 115 στρατιώτες, που αφέθηκαν ελεύθεροι την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη ανταλλαγή κρατουμένων από τότε που η Ουκρανία πέρασε τα σύνορα στις 6 Αυγούστου, συνελήφθησαν στο Κουρσκ.



Η ρωσική ΜΚΟ «Get Lost» υποστηρίζει ανθρώπους που προσπαθούν να αποφύγουν τη στράτευση και να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Αναφέρει ότι από την αρχή της εισβολής στο Κουρσκ, εκατοντάδες από την παραμεθόριο περιοχή έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους για βοήθεια.

Εκπρόσωπος της ΜΚΟ δήλωσε ότι οι στρατεύσιμοι υποχρεώνονται να υπογράψουν ένα συμβόλαιο. Βάσει του συμβολαίου, «ο στρατεύσιμος όχι μόνο πηγαίνει στην περιοχή του Κουρσκ, αλλά και μετά το Κουρσκ δεν θα επιστρέψει σπίτι του. Θα συνεχίσει να συμμετέχει σε μάχες, είτε μέχρι το τέλος της ζωής του Πούτιν, είτε μέχρι το τέλος του πολέμου, είτε μέχρι το τέλος της δικής του ζωής».

"Ήμασταν έτοιμοι για συνομιλίες πριν την απερίσκεπτη κίνηση"

Η ετοιμότητα της Ρωσίας για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία ήταν αναμφισβήτητη, αλλά «καταστράφηκε» από την «απερίσκεπτη» κίνηση του Κιέβου στην περιοχή του Κουρσκ, ισχυρίστηκε την Πέμπτη ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου μετά τις συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών της Σενεγάλης Γιασίν Φολ.



«Θυμόμαστε πάντα ότι ο πρόεδρος (της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν έκανε την τελευταία ειρηνευτική πρόταση τον Ιούνιο, αφού όλες οι προηγούμενες πρωτοβουλίες και συμφωνίες κατέρρευσαν και σαμποτάρονταν από το καθεστώς του Κιέβου και τους δυτικούς υποστηρικτές του. Η ετοιμότητά μας για συνομιλίες ήταν πέρα από κάθε αμφιβολία, αν και φυσικά, μετά την απερίσκεπτη κίνηση στην περιοχή του Κουρσκ, οποιαδήποτε συζήτηση για αυτό το θέμα δεν έχει νόημα πλέον», είπε.



Οι ουκρανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μια μεγάλη επίθεση στην περιοχή του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου. Έκτοτε έχουν εκδοθεί επανειλημμένα προειδοποιήσεις για ουκρανική επίθεση στην περιοχή και η ρωσική κυβέρνηση κήρυξε εκεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Οι Ρώσοι άμαχοι απομακρύνονται από περιοχές κατά μήκος των συνόρων σε ασφαλέστερα μέρη. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, λειτουργούν συνολικά 197 κέντρα προσωρινής φιλοξενίας σε 28 περιφέρειες της Ρωσίας, στα οποία στεγάζονται περισσότερα από 11.500 άτομα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 3.500 παιδιά.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η Ουκρανία έχει χάσει έως και 7.000 στρατιώτες και 74 άρματα μάχης από την έναρξη των μαχών στην περιοχή του Κουρσκ.

