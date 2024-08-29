Τα μέλη του σουηδικού ποπ συγκροτήματος ABBA ζήτησαν από τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική και τα βιντεοκλίπ τους στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του, ανακοίνωσε την Πέμπτη η δισκογραφική εταιρεία Universal Music.

Μεγάλες επιτυχίες των ABBA, όπως τα τραγούδια «The Winner Takes It All», «Money, Money, Money» και «Dancing Queen» ακούστηκαν σε μια συγκέντρωση όπου εμφανίστηκαν ο Τραμπ και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, ο Τζ. Ντ. Βανς, στις 27 Ιουλίου στη Μινεσότα. Τα τραγούδια συνοδεύονταν και από βιντεοκλίπ, ανέφερε η σουηδική εφημερίδα Svenska Dagbladet, ένας δημοσιογράφος της οποίας ήταν παρών στη συγκέντρωση.

«Μαζί με τα μέλη των ABBA ανακαλύψαμε ότι κυκλοφορούν βίντεο στα οποία χρησιμοποιήθηκε η μουσική των ABBA σε εκδηλώσεις του Τραμπ και κατά συνέπεια ζητήσαμε να σταματήσει αμέσως αυτή η χρήση», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. Η Universal Music και η μητρική εταιρία Polar Music International AB τόνισαν ότι δεν είχε ζητηθεί άδεια για τη χρήση των τραγουδιών από την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

Τα μέλη του συγκροτήματος απέφυγαν να κάνουν κάποιο άλλο σχόλιο και ένας εκπρόσωπός τους είπε ότι στηρίζουν την ανακοίνωση της εταιρείας.

Ο δημοσιογράφος της Svenska Dagbladet παρακολούθησε μια προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στη Μινεσότα, όπου ζει μια σημαντική σε μέγεθος σουηδική κοινότητα. Σε αυτήν τη συγκέντρωση ακούστηκε το τραγούδι «The Winner Takes it All» ενώ προβλήθηκε σε γιγαντοοθόνη και ένα παλιό βιντεοκλίπ με το συγκρότημα να ερμηνεύει άλλες μεγάλες επιτυχίες του.

Πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Νιλ Γιανγκ, οι Rolling Stones, η Αντέλ και, πιο πρόσφατα, η Καναδή Σελίν Ντιόν, έχουν ζητήσει από τον Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη μουσική τους στην προεκλογική εκστρατεία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

