Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζα ανακοίνωσε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέο βομβαρδισμό στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θύλακα, όπου ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται για πάνω από έναν χρόνο.

«Ο αριθμός των θυμάτων (...) ανέρχεται σε 33 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες», ανέφερε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας, οργανισμού που αναφέρεται στην κυβέρνηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Ιατρική πηγή στο νοσοκομείο Αλ Άουντα δήλωνε λίγο νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στο κέντρο επειγόντων περιστατικών της δομής υγείας διακομίστηκαν «22 νεκροί και 70 τραυματίες» έπειτα από βομβαρδισμό με στόχο τον τομέα Ταλ αζ Ζαατάρ του καταυλισμού προσφύγων στην Τζαμπάλια.

Ερωτηθείς από το AFP για τον βομβαρδισμό και τους στόχους, ο ισραηλινός στρατός δεν σχολίασε αμέσως· εκπρόσωπός του περιορίστηκε να πει πως ο στρατός βρίσκεται σε διαδικασία «επαλήθευσης».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν την 6η Οκτωβρίου νέα επιχείρηση στον τομέα της πόλης και του καταυλισμού προσφύγων, βόρεια της πόλης της Γάζας, αναφέροντας πως στόχος ήταν μαχητές της Χαμάς, που όδευαν, κατ’ αυτές, να ανασυνταχθούν.

Η ζώνη αυτή, ήδη ρημαγμένη από τις εχθροπραξίες, κατεστραμμένη ακόμη περισσότερο μετά τους νέους βομβαρδισμούς, είχε ήδη μετατραπεί σε θέατρο άγριων μαχών δυο φορές από το ξέσπασμα του πολέμου, έναυσμα του οποίου ήταν η επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τζαμπάλια από την 6η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες βράδυ, το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ προειδοποίησε πως η κατάσταση είναι «ολοένα πιο επισφαλής και επικίνδυνη» για «τους αμάχους στη βόρεια (Λωρίδα της) Γάζας», καθώς «οικογένειες (...) προσπαθούν να επιβιώσουν σε φοβερές συνθήκες, υπό εντατικούς βομβαρδισμούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

